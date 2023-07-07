7年2方案 芝加哥華埠高中預定地均遭抗議

芝加哥公校系統一度要改建「全國教師學院」為華埠高中。(本報檔案照片)

芝加哥華埠 高中興建計畫，在新市長、新作風下，似乎又將面臨新的挑戰，從2018年的預定改建全國教師學院(National Teacher Academy)，受到其他族裔社區反對最終落空；再到2022年市議會通過在24街夾州街(State St.)蓋新高中，但之後建校地點爭議不斷，且力挺該項建校案的前市長萊特福特敗選後，整個計畫幾乎已經擱置。

從70年代開始，華埠更好團結聯盟就持續推動爭取設立華埠高中，2017年芝公校系統提出將華埠旁的全國教師學院，擴建為華埠社區高中的計畫，芝加哥教育 委員會2018年2月投票同意將NTA改建為華埠高中。

相對於華埠社區的大力支持，NTA家長與芝加哥聯合公平組織(Chicago United of Equity)卻稱該項改建決定充滿歧視，因該校學生八成為非裔，且有七成來自低收入家庭，而CPS卻強行「瓦解」該校，相當不公平。

該組織與家長於當年6月，向庫克郡法院以「改建NTA使用不當的學術與法律標準作為依據」提控，庫克郡法官2018年年底裁決，芝加哥公立學校系統(CPS)改建現有全國教師學院為華埠新高中，違反伊利諾州教育與民權法，整個計畫必須暫停；就在法院公布訊息後幾個小時，CPS也決定放棄「華埠新高中」的改建方案。

法院的判決讓華社人士大感失望。直到2020年5月24日伊州州議會同意了議員馬靜儀的提案，將提撥5000萬資金作為華埠新高中的建校經費，才重燃華社的高中夢。

2020年8月26日，芝加哥教育委員會通過2021年芝加哥公立學校預算案，其中包括1億500萬元作為興建華埠全新高中經費，這筆建校資金的5000萬將來自伊州政府，另外5500萬則預計從芝加哥市府「租稅增額財源」(Tax Increment Financing , TIF)及其他來源集資。

芝加哥近南區高中(俗稱華埠高中)去年決定蓋在州街夾24街的空地。（本報檔案照片）

CPS隨後提出的華埠社區高中建校預定地點(州街夾24街)，由於原本是芝市房屋管理局計畫作為興建「可負擔房屋」的土地，很快受到非裔倡導可負擔住房者的強力反對。

不過，芝加哥教育委員會2022年9月28日仍表決通過了向芝加哥住房局(CHA)租用原計畫要蓋公屋的24街夾州街土地以興建近南區高中，並允許CHA購入附近土地作為交換；學區也將要求公共建物委員會開始設計新高中。

該項決定引起馬靜儀、25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)以及多位社區人士的不滿，紛紛批評市府未傾聽民意選擇蓋校位置。

由於力挺在州街夾24街建校的市長萊特福特未成功連任，現任市長強森競選期雖曾在華埠時表示「了解華埠迫切需要高中，會聽取社區聲音來選擇建校地點」，但在其支持群眾大都傾向優先扶助貧困與最需要社區的情況下，華埠高中的誕生恐怕仍有長路要走。