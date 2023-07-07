教委會新人上陣 芝華埠高中前途待觀察

芝加哥近南區高中(俗稱華埠高中)去年決定蓋在州街夾24街的空地。（本報檔案照片）

近年積極在公共服務、民代選舉嶄露頭角的芝城華裔 社區，對於史加南被芝加哥 市長強森委以重任成為芝加哥教育委員會主席的消息感到振奮，他的任命是否將可進一步推進「近南區高中」(Near South High School，即俗稱華埠 高中)，或反而分散資源導致華埠高中再次胎死腹中，也受到華社高度關注。

目前史加南尚未針對華埠高中項目表達意見，但此次教委會唯一留任的委員塔德-布瑞蘭德(Todd-Breland)，早在去年教委會投票在州街(State St.)夾24街蓋華埠高中時，提出反對意見並嚴厲批評，她說，近南區高中並非芝城最緊急需要新學校的區域，且附近學校招生不足問題已經存在一段時間，推出新的學校恐將使情況惡化。

伊利諾州首位華裔州眾議員馬靜儀對住在其選區麥金利公園(Mckinley Park)的史加南出線感到驕傲，也希望與其攜手取得近南區高中(俗稱華埠高中)的最佳結果，「相信他對芝加哥公校學生有最好的想法」。

馬靜儀說，芝加哥教委會曾有華裔委員，例如李秉樞在戴利市長時期就是15位教委會委員之一，也有其他亞裔擔任過委員，但從來沒有由華裔出任過主席，她以史加南的表現感到自豪。

數十年來積極推動華埠高中新建計畫的華埠更好團結聯盟對史加南的新職同樣感到驕傲與興奮，聯盟執行主任陳本恩表示，很高興市長委任了多位具教育與社區服務經驗，且熱衷公民參與的人士擔任教委會委員，聯盟將盡快計畫安排與他們見面，討論華裔與亞裔社區的需求並提供意見。

陳本恩說，新的教委會主席史加南來自移民家庭，也當過芝公校科學課教師，「我們希望他能代表移民心聲，也能理解建議近南區高中聚焦為STEAM(科學、科技、工程、美術、數學)的重要性」。

不過，陳本恩也提到，教委會的新成員很多都注重於長期缺乏投資的學校，並希望這些學校可以拿到更多資源，「這些我都支持，但因為芝公校經費有限，如果要把這些資金先投資到其他區域或項目，可能就會影響到我們一直爭取的社區高中新建計畫」。

她說，接下來聯盟計畫舉辦華埠與鄰近地區的居民大會，讓大家的意見與需求可以獲得表達，也讓教委會、芝加哥市市長能夠了解到民意。