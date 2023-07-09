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微整形專家葉忠醫生最新推出 肉毒素(Botox)袪額頭紋$99特價優惠

本報芝加哥訊
芝加哥美容整型抗衰老中心最新推出肉毒素（Botox)袪額頭紋 $99 特價優惠,注射祛皺速度快，僅需15-20分鐘便可完成。歡迎預約！
芝加哥美容整型抗衰老中心最新推出肉毒素（Botox)袪額頭紋 $99 特價優惠,注射祛皺速度快，僅需15-20分鐘便可完成。歡迎預約！

地址位于1915 S. Michigan Ave., Chicago，IL 60616的芝加哥美容整型抗衰老中心 (Aesthetic and Anti-Aging Clinic)葉忠醫生，30多年專業醫美經驗，最擅長為東方人整型美容 *激光治療*微創整型*無痛、無疤痕、費用低、恢復快，讓您迅速回復青春。葉醫生主要整型項目包括：無痕雙眼皮/開眼角/除眼袋/提眉，眼綜合/鼻綜合/肉毒素/袪皺，玻尿酸/微晶磁/貝樂膚/隆鼻/豐唇/唇溝/雙下巴/豐太陽穴，抽脂瘦身/全臉脂肪移植/脂肪隆胸，超聲刀/冷凍溶脂/激光脫毛及線雕等。該中心最新推出肉毒素（Botox)袪額頭紋 $99 特價優惠，歡迎致電預約！電話：(312)361-1299/(312)998-5200。

皺紋一般是逐漸出現的，其出現的先后順序大多為前額→上下眼瞼→眼外眥→耳前區→頰→頸部→下頦→口周。通過注射的方式達到除皺的效果。創傷小、見效快、安全無副作用、無恢復期。目前常見的注射材料有玻尿酸和肉毒素。肉毒素（Botox）注射除皺效果非常顯著，它用量不太多，適合中、輕度皺紋，注射祛皺速度快，僅需15-20分鐘便可完成。在皺紋處注射一針肉毒素，第二天開始皺紋會逐漸展平，祛皺效果維持在3-6個月。要想長期有效，每年需注射2-3次。經過多次注射后，肌肉的力量會不斷減輕，可以逐漸拉長注射間隔時間。歡迎致電諮詢。

芝加哥美容整型抗衰老中心最新推出肉毒素（Botox)袪額頭紋 $99 特價優惠，...
芝加哥美容整型抗衰老中心最新推出肉毒素（Botox)袪額頭紋 $99 特價優惠，注射祛皺速度快，僅需15-20分鐘便可完成。 歡迎預約！

肌肉 芝加哥

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