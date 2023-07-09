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克利夫蘭Jack Casino品味美食 盡享娛樂樂趣

本報克利夫蘭訊
Wahlburgers有您意想不到漢堡王。
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作為克利夫蘭市備受矚目的綜合娛樂場所，Jack Casino 以其豐富多樣的美食選擇和精彩紛呈的娛樂活動而備受讚譽。在這裡，顧客不僅可以品味美食，還能盡情享受豐富多樣的娛樂體驗，將百忙之中的消遣娛樂變為現實。

Jack Casino 提供一系列精緻的美食選擇和獨特的酒吧體驗，滿足了各種口味的需求。無論是想要在二樓的星巴克咖啡廳一展品味，還是品嘗STACK'D由當地新鮮食材製作的美味三明治和比薩餅，亦或是沉醉於American Burger Bar美式漢堡和熱狗的誘人香氣，又或者是在Seven Chefs Buffet七位大廚自助餐廳中享受多種美食選擇，Jack Casino 絕對能滿足您的味蕾需求。

除了美食，Jack Casino 還提供了令人興奮的娛樂活動。賭博區、投注設施和融合桌遊等多樣化的娛樂項目，為遊客們帶來了無盡的樂趣。在6000平方英尺的投注空間內，betJACK Ohio's Sportsbook Cleveland 裝備有超過500平方英尺的視頻牆、五種不同風格的豪華座椅、20個自助投注機、五個投注櫃檯，以及融合桌遊和體育博彩區。此外，賭場的各個遊戲區域還配備了自助投注機，方便遊客們隨時進行投注。

對於那些希望在Jack Casino 多停留幾天的遊客來說，Jack Casino 的合作夥伴酒店Aloft Beachwood 是一個理想的選擇。該酒店距離賭場僅3英里，提供Stay & Play 優惠套餐，讓您在享受娛樂之餘，還能享受舒適的住宿體驗。此外，每週五和週六，賭場還提供免費班車服務，方便遊客的到達，Jack Casino 提供免費停車場。位於2151 Ontario St和2047 Ontario St的兩個停車場，為前來光顧的遊客提供便捷的停車選擇。

如果您計畫前往Jack Casino，以下是相關聯繫資訊：電話：216-297-4777，地址：100 Public Square，Cleveland，OH 44113。如果您需要中文服務，可以撥打Swee Yap的普通話或粵語熱線電話：216-308-6717，或通過電子郵件聯繫：[email protected]。我們的工作人員將竭誠為您提供服務，為您的光臨做好充分準備。

在此特別提醒：參與博彩娛樂活動必須21歲或以上，而競馬投注活動年齡必須在18歲以上的成年人參與。Entertainment LLC遵照Ohio Voluntary Exclusion Program禁止計劃及拒絕任何被娛樂公司曾禁止的人員參與活動。如果您在博彩方面有任何問題，可以撥打1-800-589-9966尋求幫助，或訪問gamblinghelpohio.org瞭解更多資訊。

Jack Casino 迎接您的到來，為您帶來精彩的娛樂體驗和美食享受。無論是放鬆身心，還是與朋友共度美好時光，Jack Casino 都是您百忙之中的理想場所。

Jack Casino 的合作夥伴酒店Aloft Beachwood 。
Jack Casino 的合作夥伴酒店Aloft Beachwood 。
Jack Casino Bar。
Jack Casino Bar。
Seven Chefs Buffet自助餐廳，七位大廚在Jack Casino提...
Seven Chefs Buffet自助餐廳，七位大廚在Jack Casino提供悉意想不到多種美食選擇。
讓人沉醉於美式漢堡和熱狗的誘人香氣的American Burger Bar。
讓人沉醉於美式漢堡和熱狗的誘人香氣的American Burger Bar。
Jack Casino為您提供愉快假期,中文服務請撥打Swee Yap：216-...
Jack Casino為您提供愉快假期,中文服務請撥打Swee Yap：216-308-6717。

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