中西部聯盟 爭取12.5億補助新建氫能生產中心

由伊州、印州和密州聯合組成的中西部綠氫能聯盟，將爭取聯邦資金12.5億元的補助來建設綠氫能生產中心，減少溫室氣體排放。(美國能源部臉書)

由伊利諾州、印第安納州和密西根州聯合組成的中西部綠氫能聯盟 (Midwest Alliance for Clean Hydrogen， MachH2) ，近期向美國能源部提交申請書，爭取聯邦資金12.5億元的補助來建設綠氫生產中心，以減少溫室氣體的排放，防止全球暖化。

MachH2聯盟包括60多個公私立單位，包括企業、大學、政府機構和社區團體。 聯盟成員多位於伊州 、印州和密州，而明尼蘇達州、密蘇里州 、俄亥俄州 、肯塔基州和威斯康辛州也有單位參與。

MachH2 估計氫能生產中心將帶來4500個建築工作和400個全職工作。 建築總支出估計接近40億元，其中包括17億元的工資以及6500萬至7000萬元的州所得稅。

星座能源公司 (Constellation)是MachH2 成員之一，該公司的企業戰略副總裁萊特 (Colleen Wright) 說，煉鋼、玻璃製造、重型運輸、航空這類難以脫碳的工業，可以用氫能取代工業對石化燃料的依賴。

萊特說，航空業也在研究將氫能未來作為飛機燃料。

目前，美國使用的氫氣中有 95% 是用石化燃料製成的。但當用來分解水中氫分子的電力來自風能、太陽能或核能時，所產生的氫氣則被稱為綠氫，碳排放量接近零，可取代目前大量使用石化燃料來製造的「灰氫」(gray hydrogen)。

MachH2 聯盟在氫能競爭中的優勢包括可利用現有的核能、風能和太陽能設備來生產綠氫，以及用在目前使用石化燃料生產灰氫的煉鋼、煉油和製造氨氣的工廠。

MachH2的伊州代表將專注使用可再生能源為燃料來生產綠氫，但MachH2聯盟的 整體提案也包含生產較有爭議性的藍氫。

藍氫是用石化燃料來生產，但排放出來的的二氧化碳會在排放到空氣中之前就被收集利用或埋到地底下。

全美將設立6到10個氫氣製造中心，參選氫能生產中心的第一輪競標者有79個單位，包括 MachH2在內有33個單位進入第二輪競標。