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疑蔬果汙染 22州爆孢蟲病例 伊州感染者多

特派員黃惠玲／芝加哥報導
CDC表示，腸道寄生蟲病例在伊州、田納西州爆發。(pexels)
CDC表示，腸道寄生蟲病例在伊州、田納西州爆發。(pexels)

聯邦疾病控制與預防中心(CDC)表示，正與州、聯邦衛生官員合作，繼續監測全國出現的環孢子蟲病(cyclosporiasis)病例。 環孢子蟲病是一種由腸道寄生蟲Cyclospora cayetanensis引起的腹瀉疾病。其中伊利諾州田納西州受到感染人數最多。

CDC指出，截至6月20日，全國有22個州和紐約市報告了210例環孢子蟲的實驗室確診病例，其中伊利諾州和田納西州是受此次疫情影響最大的兩州，報告上的病例時間從為4月1日至6月9日不等，發病日期的中位數為2023年5月5日，雖然有30人需要住院治療，但尚未有人因此死亡。

感染環孢子蟲的症狀，通常是在食用汙染的食物或飲水後兩周內出現，症狀包括拉水式的腹瀉、食慾不振、痙攣、腹脹、脹氣、噁心、疲勞等，如果不即時治療，症狀可能會反反覆覆。

如果懷疑自己感染了Cyclospora cayetanensis怎麼辦？由於這次爆發的確切來源尚未確定，州與地方衛生官員正在積極調查，對於懷疑自己可能受到感染者，及時尋求醫療並進行檢測至關重要，接受治療將可有效控制疾病。

衛生官員也呼籲感染民眾配合調查，協助釐清汙染來源，才能進一步預防環孢子蟲病病例增加。

值得注意的是，國內環孢子蟲病爆發，通常與新鮮農產品有關，以前這類病例，經查與九層塔(basil)、香菜(cinlantro)、萵苣(mesclun lettuce)、覆盆子莓(rasberries)、雪豆(snow peas)等食物有關，但衛生官員補充，並非所有病例都可以直接歸類為同一特定汙染來源。

此外，官員提醒，雖然喬治亞州、阿拉巴馬州與進口綠色花椰菜(broccoli)相關的疫情已經告一段落，但民眾仍應保持警惕，目前沒有跡象顯示，這波的環孢子蟲病病例來自於綠色花椰菜。

為了保戶自己與他人健康，大家應保持良好的食物衛生，在食用水果、蔬菜前徹底清洗，並不要忘記保持手部清潔衛生。

田納西州 疫情 伊利諾州

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