最新研究：過去20年 伊州孕婦死亡率飆升

全美五種族裔孕婦，在過去20年間的死亡率均出現增長情形。(pexels)

一份最新研究顯示，包括伊州 在內的婦女在分娩期間或生產後不久死亡的人數，在過去20年間飆升一倍多。喬治亞州 以及中西部伊州、密西根州、堪薩斯州以及密蘇里州 的亞太裔母親，在懷孕期間或生產後死亡的增幅也高達83％。

上述研究報告發表在3日出版的「美國醫學協會期刊」(Journal of the American Medical Association)，該報告追蹤了1999年到2019年間，全美每個州的五種族裔孕婦，在懷孕後一年內的死亡率，結果發現伊州的孕婦死亡率僅次於喬治亞州。依照族裔的孕婦死亡率高低排列，依序印第安人與阿拉斯加原住民婦女、白人婦女、非裔婦女、亞太裔婦女。

研究指出，過去20年間，在佛州、伊州、堪薩斯州、羅德島州、威斯康辛州的印第安人與阿拉斯加原住民孕婦死亡率，增長幅度超過162％。

在喬治亞州、印第安納州、路易斯安那州、密蘇里州、田納西州的白人孕婦，死亡增長率為135％。

在喬州、伊州、路易斯安那州、新澤西州、德州的非裔孕婦，死亡率增長93％。

在喬州、伊州、堪薩斯州、密西根州、密蘇里州的亞太裔孕婦，死亡率增長83％。

產婦死亡的常見原因，主要為過度出血、感染、心臟病、自殺、藥物過量。

該報告作者之一、Mass Mass General Brigham以及華盛頓大學健康指標與評估研究所醫學主任布萊恩特(Allison Bryant)表示，這項分析報告，提醒所有人都應該採取行動，深入掌握死亡率大增的原因，尤其關於醫療保險的普及、結構性種族主義影響的政策及程序等問題。

很大因素受到新冠疫情影響，2021年全美產婦死亡率升至60來的最高水平。初步數據顯示，2022年產婦死亡率有所下降，但仍高居幾十年來的高比率。

根據全國健康統計中心(National Center for Health Statistics)今年3月份公布的2021年數字顯示，美國每10萬名產婦中有33人死亡，死亡率比2020年飆升40%，創1965年以來新高；2020年和2019年的死亡率各為每10萬人中24和20人。美國成為高收入國家當中妊娠生產最危險的地方。