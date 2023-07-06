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7天19宗… 華埠商家頻遭偷搶 5非裔青少年多次犯案

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華埠廣場一家商店日前遭五名非裔入內搶劫。( 華埠治安互助隊)
華埠廣場一家商店日前遭五名非裔入內搶劫。( 華埠治安互助隊)

芝加哥第九警分局6日公布過去一周華埠地區的治安報告，從6月26日到7月4日之間，914警區共有多達19宗治安事件，其中包括6件偷竊、四宗搶劫、三件劫車、還有三宗騷擾案，以及兩件毆打、一宗入室盜竊。此外，近日有五名非裔頻在華埠商鋪搶劫，華埠治安互助隊呼籲商家務必提高警覺。

第九警分局表示，過去一周華埠地區平均每天都有兩到三宗案件發生，尤其6月29日有四件最多。

根據華埠治安互助隊的警訊，6月29日傍晚7時左右，在華埠廣場的一家店鋪，發生了一宗暴力搶劫案，五名非裔男子進入店內搶劫收銀台財物，初步研判，這五人近日連連在華埠商鋪作案，包括搶走收銀台的小費罐，希望所有商家提高警覺。

此外，6月28日凌晨1時45分到2時30分間，華埠27街到29街的永活街夾威爾斯街範圍內，有15輛停在路邊的車子遭到破壞，其中12位車主已經完成報案。

互助隊藉此向社區重申遇案報警的重要性，互助隊表示，如果發生任何治安事件都不向警局舉報，那麼警方彙整的社區情況分析報告中，將無法顯現華埠的案件多寡，進而警局也將無法根據案件發生頻率安排更多警力巡邏。

互助隊也提到，6月中旬下午在華埠23小街400號附近發生了搶劫案，幸好就在案發地點旁的居民發現立刻報警，加上當時剛好有互助隊的成員在附近巡邏，警民合作下，很快從監視攝影機影片找到四名少年嫌犯，警方隨後迅速逮捕了四位涉案者，「這也是警民合作，才能有更安全社區」的例證。

華埠 非裔 芝加哥

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