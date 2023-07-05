防盜防搶 全美首家數位化華格林連鎖藥局 在芝設店

消費者可以上網或使用店內平板電腦先下單，再從服務台取貨。(特派員黃惠玲／攝影)

面對日益困難的實體店經營環境，華格林連鎖藥局(Walgreens)在芝加哥 市中心開設了全美第一家「數位化」門店，消費者進入這家店時，會發現店內陳設的商品數量，大概只有以往的四分之一。儘管華格林表示，該店設計初衷並非防止盜竊，但零售業一致認同，把大部分商品放在顧客無法取得之處，是應對全國零售竊盜持續惡化的有效方法。

零售業界認同全美第一家數位化華格林，很大因素是為了防範竊盜而設計。(特派員黃惠玲／攝影)

這家全新打造的華格林位於東羅斯福路2號，一入店內就會看到左側設置了多個觸摸式電腦，以及一座大型的取貨與服務台，店內右側則設置了購物區，顧客先通過安檢感應門後，就可以在兩大排的商品架上選購所需商品，這一區主要販售非處方藥、沐浴乳、護膚品、電池以及一些零食。

原先店內大批的陳列商品，現在都轉入服務台後的倉庫儲存，如果你要買彩妝、啤酒、葡萄酒和烈酒、染髮產品和禮卡等，可以通過設在商店內的電腦售貨系統選購下單，訂單下達後，華格林員工會到倉庫取貨並包裝好，然後放在櫃檯等待顧客提領。

首家數位化華格林藥局部份，也改成現場拿號碼牌，不再需要排長隊等待。(特派員黃惠玲／攝影)

華格林表示，顧客也可以在其他任何地方上網下單，然後再到店裡取貨。該商店設有一家藥房，與傳統華格林藥房不同的是，該處藥房設置了自助服務終端機，每位要取藥、給處方、詢問藥物的顧客，在進入前先拿號碼，然後就可以坐在等候區等待螢幕顯示自己號碼時再前往，不需要像以往一樣排長隊等領藥。

華格林表示，這家全美獨一無二的華格林，是希望增強客戶和團隊成員的體驗，並推動數位購物以提供更多便利。

雖然華格林表示，新的門店設計並不是為了加強防盜，但該公司財務長在今年年初曾經表示，去年華格林商品損失重大。

伊州零售商 協會(Illinois Retail Merchants Association)會長卡爾 (Robb Karr) 表示，在芝加哥及其周邊地區的連鎖藥店、7-11 便利店、沃爾瑪、目標百貨和梅西百貨等商店，多次成為有組織零售犯罪活動的作案標的，一群或多群不法分子闖入這些商店盜竊的案件不勝枚舉。

伊州州長普立茲克去年簽署了一項HB 1091法案，允許伊州長檢察長以三級重罪指控偷竊價值超過300元的有組織零售盜竊行為者，而累犯更可以二級重罪指控。

消費者可以上網或使用店內平板電腦先下單，再從服務台取貨。(特派員黃惠玲／攝影)

卡爾說，零售盜竊不僅是零售商失去產品的問題，而令人關注的是這些犯罪者變得更具侵略性，甚至暴力，他表示，華格林新的店面重新設計，的確可能是為了防範盜竊。

消費者可以上網或使用店內平板電腦先下單，再從服務台取貨。(特派員黃惠玲／攝影)

專門從事零售防損的Robson Forensi公司安全專家哈薩德(John Hassard)表示，一般商店只要上鎖的產品愈多，竊賊偷的難度就愈高。他說，零售商總是出於各種原因測試新的商店概念，包括但不限於預防損失。

全美第一家數位化華格林連鎖藥局，店內陳列商品比以往少了四分之三。(特派員黃惠玲／攝影)

根據美國零售聯合會(National Retail Federation)的數據，2021年全美年度商品損失總額達到945億元，比2020年的908億高出45億，其中近一半歸因於大規模產品盜竊，聯合會指出，零售商發現此類盜竊事件比去年平均增加了26.5%。