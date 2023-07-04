強森任命龐塞德里昂 為首位移民副市長

龐塞德里昂出任芝加哥首創的移民副市長。(Linked截圖)

芝加哥 市市長強森3日任命龐塞德里昂(Beatriz Ponce de León)作為芝加哥市第一位負責移民 、移難民權益的副市長。

強森表示，龐塞德里昂是市府團隊的優秀人才，他期待與她攜手一起為充滿活力和文化活力的移民社區，提供在芝城發展所需的資源。 他說，兩人將共同確保芝加哥對移民和尋求庇護者伸出雙臂擁抱，打造該市為所有人安全、熱情的家園，並確保任何在芝市尋求庇護的人，都能擁有繁榮的生活和未來。

龐塞德里昂說，移民100多年來一直是芝加哥運轉的核心，她身為移民之女，能夠成為第一個擔任這項職位者倍感榮幸。

龐塞德里昂多年來在移民權益、教育 公平、雙語教育和語言多樣性、青少年權益、醫療保健機會、選民參與和社區發展等領域，都累積了相當專業經驗與實力。在接受芝市新職位前，她在伊州社會福利廳(IDHS)工作，擔任過家庭和社區服務部助理主任、心理健康部門負責人以及伊州復甦項目經理 。

強森在5月15日就任至今，已經先後創立了不同的副市長職位，包括之前任命了第一個負責「公共安全」的副市長格特伍德(Garien Gatewood)，此外，也聘任原芝加哥教師工會的強森(Jen Johnson)出任負責教育的副市長。