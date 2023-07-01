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奧羅拉賭場遷建定案 芝加哥暢貨中心旁 下半年開工

特派員黃惠玲／芝加哥報導
奧羅拉的好萊塢賭場將從市中心的福克斯河旁，遷建到芝加哥暢貨購物中心旁。(賭場藍圖)
奧羅拉的好萊塢賭場將從市中心的福克斯河旁，遷建到芝加哥暢貨購物中心旁。(賭場藍圖)

芝城西郊奧羅拉市(Aurora)議會日前以10：1的票數，通過該市好萊塢賭場(Hollywood Casino Aurora)的遷移新建計畫，新的賭場地點將座落於許多華人喜愛的購物據點-芝加哥暢貨中心(Chicago Premium Outlets)旁，預計今年下半年開工。

PENN娛樂公司的這項賭場計畫，兩個月前已經先通過了伊利諾州博弈委員會(Illinois Gaming Board)的審核，奧羅拉市議會的決議，也為此耗資3億6000萬元的投資，清除了最終的關卡。

奧羅拉議會議員們以及賭場東主都一致表示，原先在奧羅拉市中心的好萊塢賭船，已經開業屆滿30年，遷移賭場到新的地點是維繫生存的必要措施。

新的好萊塢賭場靠近 I-88 高速公路，位於芝加哥名品折扣購物中心對面，賭場將設置900台老虎機、50張賭桌，包括一間百家樂與撲克房，還有一間提供體育博彩的酒吧，以及擁有220間客房的酒店、一間水療中心、幾家餐廳、一間面積達1萬平方呎的活動中心、一處開放的室外娛樂區。

官員們估計，這項今年下半年開工的建設案，可望帶來約1000個建築工作崗位，賭場則提到，新的賭場開業後，員工人數將比目前賭船的350人增加一倍到700人。

對於奧羅拉賭船遷離市中心，有些商家贊成、有些則持反對態度，一家位於賭船附近的商店東主說，賭船搬走將讓他的客戶流失，不過，也有餐館老闆說，支持賭船搬到其他地方，否則因為賭場在附近，讓一些顧客都不想上門。

好萊塢賭船在1993年於奧羅拉市的福克斯河(Fox River)開業，去年1到10月間，該賭場賺進7500萬元。

好萊塢 芝加哥 芝城

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