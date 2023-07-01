超強對流風暴襲伊州 吹倒大樹、吹散霧霾 芝空汙緩解

狂風暴雨襲捲伊州中部、南部，災區處處可見大樹倒下。(Xuna提供)

暴風雨29日下午侵襲伊利諾州中部、南部，首府春田(Springfield)與香檳(Champaign)地區遭受嚴重破壞，其中被超強對流風暴(derecho)掃過的春田市，宣布進入緊急狀態並執行宵禁。另方面，受加拿大山火產生煙霧影響，已連續三天空氣品質糟糕的芝城 ，受惠於這波強風吹襲，30日的空汙問題明顯緩解。

伊州 中部的皮歐利亞市(Peoria)有超過10戶家庭到30日上午都沒有電力供應，電力公司ComEd已經派出120多名人員前往協助供電。伊州警察廳表示，29日的狂風導致57號公路南向車道的多部卡車翻覆，還好沒有造成致命傷亡。

根據指出，29日下午伊州西布的陣風時速超過88哩，在愛阿華州、伊州、印第安納州有多達20萬用戶停電。

狂風暴雨襲捲伊州中部、南部，災區處處可見大樹倒下。(Xuna提供)

氣象人員表示，這次的氣候情況是一種具有破壞性弧線的雷暴，符合「超強對流風暴」的特徵，這種天氣現象下的大風，與龍捲風一樣具有破壞力。「超強對流風暴」的路徑範圍通常是寬60哩、長400哩，且風速至少58哩或更強。

這波風暴穿過伊州時，剛好也清除了瀰漫全州的霧霾汙染，芝城空氣中的有害汙染物PM2.5的指數，在風暴過後明顯下降。風暴最強的香檳市29日上午該市的PM2.5指數原為180，到下午風暴後，這項指數立刻降到1。

住在春田市附近的宣娜(Xuna)說，暴風雨過後她開車返家，沿路一片狼藉，隨處可見倒下的大樹，有的壓到屋頂，有的壓在車上，她的住家整個區也因此停電，不過，萬幸沒有傳出重大傷亡。

30日芝加哥 雖然仍可見霧霾，但根據AirNow的數據，該勢的空氣質量已經從「非常不健康」改善到「對敏感人群不健康」的水平。不過，氣象預測周末期間，芝城將有零星風暴，或將影響節日行程，其中包括周末舉行的納斯卡芝加哥街頭賽車。