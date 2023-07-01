科工專聯手美亞健康協會，在芝加哥西郊圖書館舉行了“家庭教育&青少年心理健康”系列講座的第四講講座

科工專聯手美亞健康協會在芝加哥西郊圖書館舉行“家庭教育&青少年心理健康”系列講座的第四講講座。

2023年6月25日下午，美國華人 科學家工程師專業人士協會（科工專，ACSE）聯手美亞健康協會（MAHA）在芝加哥西郊 Hinsdale 公立圖書館舉行了“家庭教育 & 青少年心理健康 ”系列講座的第四講講座。該系列講座是由科工專和美亞健康協會合作項目，旨在幫助家長和孩子了解家庭教育在孩子成長過程中，特別是心理健康方面的重要性，并引起華裔家庭對孩子心理健康的關注。

一如既往，主辦方同時開通了線上和線下兩個會場。會議適逢暑假，很多人都在忙著度假旅行，但也有十多人來到了現場，另有三十多人注冊了網上會議。其中一位聽眾前一天剛剛從歐洲度假回來，但仍然驅車一個多小時趕來參加會議；另一位聽眾之前看到了前几次的講座錄像，這次特意從城里過來，希望能夠有機會和講員面對面地座談；還有一個奶奶輩聽眾這次帶上了自己的朋友，說是第一次聽完周穎博士的講演后就成了周博士的粉絲了。

科工專青少年部程樺主持了會議，李暢女士代表科工專致辭，美亞健康協會的艾琳女士對線上、線下觀眾的支持表達了謝意，并且介紹了美亞健康協會目前正在做的一些跟心理健康相關的社區服務項目。隨后科工專青少年部講座組周穎博士回顧了前几次關於家庭教育“概論”、“九宮格”評估概念、“八大必備生存技能”和“斜木桶理論”，以及“育兒目標膨脹下降”等講座的主要內容。然后重點剖析了家庭教育和學校教育之間的關系，提出了“村長型家長”的概念，強調“村長”要整合利用好身邊一切可用資源。最后用實例說明了建立家校聯系的一些通用小技巧，以及如何與老師交朋友。

座談環節由科工專青少年部講座組的程樺負責，她提前准備了有關接納自閉症兒童的相關信息，倡導“上帝把門關上了，那就找找看窗戶在哪里！”這一積極并主動的教育理念。強調自閉症兒童的家長更應做好“團隊前行領導者”的角色。并解釋了英文的leader是服務型的領導，而不是發號施令型的領導；和老師交朋友并非是要達到很親密的私人關系，而是要爭取和老師之間的溝通能夠順暢、及時。

線上聽眾有人希望能夠得到前面几講講座的回放鏈接，也有人希望能夠把當天講座的一些頁面復習一下；線下聽眾有人表示下次講座不但還來現場，還要提前過來幫忙布置准備。所謂教育，就是一個生命影響另一個生命，就是愛的傳遞。

讓我們期待著七月份的講座——“培養青少年的溝通表達能力”，讓更好的溝通去傳遞更多的愛……