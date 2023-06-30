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大型活動周末展開 芝加哥酒店業營收佳

特派員黃惠玲／芝加哥報導
南密西根大道720號的芝加哥希爾頓酒店本周末的每晚房間起價漲到272元。(特派員黃惠玲／攝影)
南密西根大道720號的芝加哥希爾頓酒店本周末的每晚房間起價漲到272元。(特派員黃惠玲／攝影)

芝城這個周末格外熱鬧，除了納斯卡街頭賽車(NASCAR)預計吸引10萬遊客外，麥克米克展覽中心(McCormick Place)7月6日前舉行的全國14到17歲青少年排球錦標賽，也將帶來5萬人參與，數以萬計湧入芝加哥的遊客，也讓此間酒店業紛紛創下營收佳績。

根據芝加哥觀光局(Choose Chicago)統計，芝市中心約有4萬5000間酒店客房，伊利諾州酒店與住宿協會(Illinois Hotel & Lodging Association)主席賈克伯森(Michael Jaskcon)說，納斯卡賽車儘管聲勢浩大，但業界並沒有期待市中心酒店會因此爆滿。

從網路訂房系統來看，南密西根大道720號的芝加哥希爾頓酒店本周末的每晚房間起價為272元，而靠近賽車地點附近、位於Monroe街的帕爾瑪希爾頓(Hilton Palmer House)起價為240元。

不過，如果想要定到可以正面看到賽車路線的房間，價格則一路飛漲，例如就在賽道Balbo夾難密西根大道口的黑石酒店(Blackstone)，面對密西根大道房間每晚房價破千。

至於頂級酒店如聖瑞吉酒店(St. Regis)、半島酒店(Peninsula)這幾天的房價，每晚分別約900元、700元。

麥克米克展覽中心旁的凱悅酒店(Hyatt Regency)、萬豪馬逵斯酒店(Marquis Marriott)在排球賽期間的住房幾乎全部售罄。

賈克伯森說，毫無疑問這個周末對酒店業的營收來說「非常強勁」。

賽車 芝加哥 房價

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