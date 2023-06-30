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體驗納斯卡街頭賽車 NASCAR村免費開放

特派員黃惠玲／芝加哥報導

為了滿足許多喜歡觀看賽車但沒有搶到門票，或經費不夠買票的民眾，全美第一場NASCAR街頭賽車特別推出了多項免費活動，讓更多車迷可以共襄盛舉。

7月1日到2日的街頭賽車，基本門票每人在269元到365元不等，目前這個區間的票價幾乎售罄，各種套裝活動的更貴門票則仍可透過官網購買。

不過，想要有參與感但預算不夠的車迷不要失望，主辦方表示，在湖濱步道(Lakefront Trail)的部份區域，可以看到一些路段的賽事進行；且即時播放賽車情況的大螢幕，也會安裝在賽道內以及賽道周遭；緊鄰白金漢噴泉的Butler Field，將設置「納斯卡村」(NASCAR Village)，這個區域免費向公眾開放。

納斯卡村在賽事進行期間，將有大螢幕全程播放比賽情形，同時也有機會看到NASCAR的車庫。此外，現場還有來自富地博物館(Field Museum)、NBC電視台的風火輪終極挑戰賽、美國空軍、伊州藍十字與藍盾的社區卡車、美國海軍等單位提供的展品與服務。

納斯卡村還會出售賽車授權商品以及提供更豐富的納斯卡賽車的相關信息。

屆時訪客還可以觀看由非盈利組織「油漆城市」(Paint The City)舉辦的現場繪畫表演。「課後班」(After School Matters)也會展示一幅200呎高的納斯卡主題壁畫。

想前往納斯卡村的遊客，要從Monroe St.夾Clumbus Dr.的安全檢查站進入，開放時間為上午9時，比賽結束後關閉。18歲以下者需由成人陪同才能入內，21歲及以上民眾可能會被要求出示有效身分證件。

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