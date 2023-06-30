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NASCAR街頭賽車明登場 街道封閉 公車改道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
納斯卡賽車本周末登場，市區多個主要幹道將配合賽事關閉，圖為工作人員在哥倫布路上安裝賽道防撞水泥與圍欄。(特派員黃惠玲／攝影)
納斯卡賽車本周末登場，市區多個主要幹道將配合賽事關閉，圖為工作人員在哥倫布路上安裝賽道防撞水泥與圍欄。(特派員黃惠玲／攝影)

籌備多時的納斯卡街頭賽車(NASCAR)即將在本周末登場，芝市道路也將大規模暫時關閉，芝加哥運輸局(CTA)提醒，7月1日、2日兩天，芝市行經葛蘭特公園(Grant Park)的公車，所有路線將暫時改道，請乘客留意。

根據芝市政府與主辦單位公布的信息，從蘭道夫街(Randolph St.)到富地博物館(Field Museum)的McFetridge Dr.間的湖濱大道(DuSable Lake Shore Drive)南向車道，已經從28日晚間起關閉；29日晚間8時起，哥倫布路(Columbus Drive)與密西根大道北向大道間的羅斯福路(Roosevelt Rd)關閉；30日下午5時，Balbo街與傑克森街間的南向密西根大道關閉。7月1日從蘭道夫街到McFetridge Dr.間湖濱大道北向車道關閉。

賽事結束後，所有封閉街道將從7月3日清晨7時起逐步恢復開放，預計7月15日可完成所有的拆除工作。

比賽期間，賽道周遭白金漢噴泉、Bulter Field、Hutchinson Filed等受歡迎的公園景點，仍將對公眾開放。瑪姬.戴利(Maggie Daley)公園、博物館園區(Museum campus)也將在活動期間繼續開放，營運時間照常。

CTA表示，為了配合賽車活動，即日起到7月5日間，行經葛蘭特公園的公車都將繞道，包括3、4、6、10、12、J14、18、20、22、36、56、60、62、126、130、146、147號公車都受到影響。詳情可查詢：https://reurl.cc/LA5LO4

白金漢噴泉前的座位要價最高。(特派員黃惠玲／攝影)
白金漢噴泉前的座位要價最高。(特派員黃惠玲／攝影)

博物館 賽車 芝加哥

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