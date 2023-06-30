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280萬人出行 89%開車 伊州國慶長周末交通忙

特派員黃惠玲／芝加哥報導
AAA預估，伊州在這個國慶長周末將有280人出遊，其中89％開車上路。(特派員黃惠玲／攝影)
AAA預估，伊州在這個國慶長周末將有280人出遊，其中89％開車上路。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥迎來為期兩天的納斯卡街頭賽車後，緊接著就是7月4日的國慶假日，美國汽車協會(AAA)估計，伊利諾州將有280萬人在此假期間旅行超過50哩，比去年的紀錄高出4％，其中約有89％的人開車出行。芝城兩大國際機場的國慶期間的旅客量，也將達到149萬人。

AAA指出，儘管機票與酒店的價格都比去年同期貴了許多，尤其機票費高出去年40％至50％，但大家還是很渴望在這個周末出門旅行，估計全美有將近5100萬人，會在6月30日到7月4日間出遊。

伊州油價格在過去兩周每加侖約降了0.07元，即時在7月4日前後幾天油價上漲，今年開車出行者的汽油費用還是比去年減少很多。

根據AAA數據，去年國慶日周末，芝加哥的每加侖平均汽油價格為5.99元，而這兩天芝加哥的每加侖油價為4.57元，比去年便宜了將近1.5元。

GasBuddy的分析師德哈恩(Patrick DeHaan)表示，到7月4日前，芝加哥地區的油價預估將小幅上漲，原因是伊州一項新的燃油稅將從7月1日生效，每加侖約漲價0.03元，德哈恩說，不過由於最近油價一直下跌，消費者可能不會感受到這次增稅的影響。

伊州收費公路局(Illinois Tollway)在6月30日到7月4日間，估計有920萬輛汽車會行經伊州長達294哩的收費公路路段，為保障交通順暢，收費公路在此期間會暫停維護與施工。收費公路局指出，周五(6/30)將是道路交通最繁忙的一天，駕駛最好提前出發避免塞車。此外，該局官員也呼籲駕駛，盡量避免行經芝市湖濱大道的路段，以免受到街頭賽車關閉道路影響既定行程。

計畫在本周末搭乘飛機的伊州人，預計有11萬5000位，不過，AAA提醒旅客要有面臨延誤甚至取消的心理準備，因為包括惡劣天氣、旅客太多、航空公司工作人員短缺等，都會造成旅程耽誤。

芝市航管局29日表示，歐海爾機場與中途機場從6月30日到7月5日間，將迎來超過149萬名旅客，市長強森說，感謝機場人員為這個周末做好了準備。

與2022年同期相比，中途機場的旅客量提高了2.4%，歐海爾機場的客運量則減少了1.7%；歐海爾機場最繁忙的一天將是6月30日，預計單日進出旅客達23.1萬人，中途機場7月1日最繁忙，預計旅客人數5.8萬。

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