2023年佛光山VEGRUN總動員 佛光童Dino感動完成三圈路跑

響應國際佛光會與綠色公益基金會「你跑步,我捐糧」之號召。

為響應國際佛光會與綠色公益基金會「你跑步,我捐糧」之號召,芝加哥 佛光會近60人於6月24日清晨在瑞柏市綠色山谷森林保護公園正式拉開「綠.2023全球復蔬公益路跑」的序幕。兒童佛學班與YAD佛青首當其衝,資深佛光人也不甘人後,在高溫炎熱下,用矯健的身影,共同為地球和社會和諧幸福奮力開跑!

起跑儀式前,芝加哥佛光山住持永嘉法師帶領大衆高呼「Chicago VegeRun Go Go Go」的口號帶動現場氣氛,並說明舉辦此項活動的意義:透過星雲大師 提倡的「環保與心保」之理念、蔬食A計劃,「你跑步,我捐糧」的活動,以期長養大衆的慈悲心,推廣環保、健康、慈善及教育 公益之效,為地球永續發展貢獻一己之力。隨後大家跟著芝加哥佛光山監寺有恆法師,以中英文「行三好3G•Chicago Go Go Go」的口號,道出「環保與心保」與「三好運動」的關連性。芝加哥協會會長王克英致詞時,也為活躍的健兒們打氣;贊嘆大家對環保意識的普遍提高,更鼓勵大衆多素食的同時,也注重身心健康的發展。

除了路跑後準備各項讓人意猶未盡、老少皆宜的趣味活動(跳繩、呼拉圈、羽毛球、空中吊繩行走、扯鈴)外,香積菩薩們也貼心準備蔬食便當與湯飲供養大家,其中有第二分會會長許標金和姐妹Linda、Ann,所製作的精美蔬食涼麵,第三分會會員鄧美盈和黃麗瓊精心烤製的意式手工橄欖麵包及芋圓紅豆粥。

年僅13嵗的Dino揮汗如雨的完成三圈路跑,讓圍觀的路人們都側目點贊。佛光兒童班9歲的Emma表示,「今天的活動讓她既能鍛煉身體,又能保護地球,覺得這一天過得十分有意義!」;佛光青年分團副團長Karen表示,這是她第一次參加VegeRun,她認爲今天的活動讓人充滿活力,希望明年還能參與!最令她歡欣鼓舞的是:看到大家無論年齡大小都不遺餘力的走跑,在趣味遊戲中歡喜躍動!第一分會會員謝翠芳特別感受:「今天讓她回到童年時光!」;典座組Edna Haverkos感慨,在戶外與大家結緣,與自然親近,有種身心放鬆的感覺。