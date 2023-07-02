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第四屆協和星光杯乒乓球賽 7/8舉行八點開波

本報芝加哥訊

芝加哥華人美國華人海外交流協會、芝加哥五邑同鄉會、芝加哥乒乓球俱樂部聯合舉辦，協和鋁塑門窗公司，星光酒家，美亞健康協會協辦的芝加哥華人第四屆“協和星光杯”乒乓球賽將於2023年7月8日在芝加哥華人乒乓球俱樂部（3801 S Ashland Ave., Chicago, IL 60609）舉行。該賽事得到大芝加哥地區華僑華人聯合會，芝加哥協和鋁塑門窗公司，星光酒家，美亞健康協會、聯豐集團、老四川、香港超市、亞洲車行，大可以燒臘，榕城爐具、開平同鄉會、新會同鄉會、人民藝術團等商家和團體的大力贊助支持。

2017年起，美國華人海外交流協會、芝加哥五邑同鄉會以及芝加哥華人乒乓球愛好者連續成功舉辦了三屆芝加哥華人乒乓球賽，為芝加哥地區的乒乓球愛好者們搭建起一個強身健體、切磋球技、增進友誼的交流平台，豐富了華人社區的文體生活，促進了僑社的團結和諧發展。本賽事分設冠軍、亞軍、季軍、殿軍四個級別的獎項，分別給予獎金500元，300元，200元，100元及錦旗一面的獎勵，歡迎喜愛乒乓球運動的各界朋友前往觀看。

芝加哥 華人 香港

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