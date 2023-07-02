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Hard Rock 娛樂中心 Youyu 中餐 /自助餐等美食多多

本報芝加哥訊
Hard Rock Casino 自助餐廳美食多多，歡迎光臨！
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地址位于 5400 W. 29th Ave., Gary, IN 46406.印第安納州北部的 Hard Rock Casino Northern Indiana 賭場內 YouYu Noodle Bar 中餐廳由知名總廚（Chef Chung)伍永聰大廚師主理，每天從中午12點開始至凌晨2點為大家提供令人垂涎的各種新鮮的亞洲風味美食。該娛樂中心YouYu 中餐廳菜單不斷推陳出新，菜式包括：精美點心類（蝦卷、豬肉燒賣、上海小籠包、紅油炒手、越南春卷和越南炸春卷），小炒類（官保雞、椒鹽有頭蝦、黑椒牛、牛柳粒、泰式炒河粉、星洲炒米、幹炒牛河、XO醬四季豆、揚州炒飯、炒飯、避風塘雞翅、四川辣子雞）以及各式湯粉、麵包括（越南粉、港式云呑麵、臺灣牛肉麵、韓國辣海鮮麵、燒鴨麵），還有燒鴨飯、叉燒飯、港式燒排骨、東江鹽焗雞、香茅豬扒和清蒸魚片）紅燒豆腐、炒芥蘭、炒菜心，以及各式飲品包括（越南咖啡、泰式冰茶、冰檸檬茶、熱茶、新鮮椰汁、芒果或荔枝凍飲、豆奶、汽水和瓶裝水）以及甜品等。

YouYu（有馀）中餐部是 Hard Rock Casino 的五家餐廳之一。總廚伍永聰表示， YouYu開放式的廚房，客人可以欣賞到廚師們制作美食的全過程，以及 Youyu 中餐部所有服務員提供的尊貴服務，大家還可在 YouYu 時尚的優美環境中享受美食。除 Youyu（有馀）中餐廳美食外，Hard Rock 還有自助餐（buffet）， Hard Rock Cafe，高档牛排屋，意大利Constant Grind Coffee，三明治西點等。還有一個可容納1954人的大型高级表演劇場，堪稱六星級的博彩娛樂設施。該娛樂中心从精致的餐饮到精彩多元的娛樂項目都為賓客量身訂做！有得玩有得吃，是您休閑娛樂的好去處！

投資3億美元的 Hard Rock Casino Northern Indiana坐落在密歇根湖岸边陸地上，是印州首家在陸上興建的大型博彩娛樂中心，是鎮上最好的博彩娛樂游戲中心。Hard Rock 娛樂中心擁有80多張桌面游戲，提供了玩家最親切的體驗。兩副牌的21點，擁有目前為止芝加哥最佳的游戲規則。100倍的骰子臺并提供$25000美元的限額。獨特風格的百家樂區有26張桌子，包括各項熱門的旁注（龍），玩家可自己捉牌體驗更高層次的博彩經歷！高額區提供8張21點桌子限額為$25000美元，輪盤提供每個號碼可投注高達 $1000美元。還有牌九、體育博彩和1400角子老虎機等博彩娛樂設施。

要了解更多關於亞裔社區的特殊設施服務，請致電Hard Rock Casino亞洲服務團隊。亞裔市場發展部總監 Jenny Moy（219）895-2452或發送電子郵件至 [email protected]。行政主持人邵建業(JJ)（219）895-2743或 [email protected]（通曉粵語/普通話）。執行主持人 Ly Voong（219）895-2762 或 [email protected]（通曉越南語、粵語/普通話）。執行主持人 Canh Nguyen，219-895-8312，[email protected]（通曉越南語）。有關Hard Rock International的更多信息，請訪問www.hardrock.com或shop.hardrock.com。

 

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越南 亞裔 投資

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