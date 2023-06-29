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嘉賓齊聚… 施哲三迎吳運東、姜森訪海嵐美術館

芝加哥訊
施哲三夫婦(右三、右四)歡迎吳運東(左四)、姜森(左三)到訪。(施哲三提供)
施哲三夫婦(右三、右四)歡迎吳運東(左四)、姜森(左三)到訪。(施哲三提供)

位於芝城北郊的「海嵐美術館」，日前在主人醫師畫家施哲三安排下，舉行了台灣「無任所大使」吳運東，以及即將升任中華民國駐美副代表的駐芝台北經濟文化處處長姜森到訪的歡迎會。

施哲三說，吳運東是他高雄醫院院的同班同學，創立及主持新國民醫院任院長長達數十年，每天醫治病人外還參加台灣醫師公會並擔任理事長，多年來他召集許多醫護人員到瑞士爭取讓台灣加入世界衛生組織，蔡英文總統並因此聘任他為「無任所大使」。

施哲三(右三)介紹美術館外雕塑。(施哲三提供)
施哲三(右三)介紹美術館外雕塑。(施哲三提供)

施哲三(右)贈畫作給即將升任華府副代表的姜森(左)。(施哲三提供)
施哲三(右)贈畫作給即將升任華府副代表的姜森(左)。(施哲三提供)

他表示，姜森在芝城服務已經有兩年多時間，成績斐然，是優秀外交官，這次姜森將於7月中旬遷往華府就任新職。

當天出席嘉賓還包括駐芝台北經文處副處長李唯誠、洪中明，組長舒俞敬、芝加哥僑教中心主任蔡季穎，以及梁昭真醫師夫婦等。

與會者並在施哲三陪伴下，參觀了美術館內100多幅施哲三的油畫作品，還有矗立戶外庭園的大型雕塑公共藝術有20尊，施哲三並分享了自己從醫生變成畫家的心路歷程。在場人士特別對館內大幅油畫作品「天梯」興趣濃厚，討論熱烈。

施哲三為招待嘉賓，還下廚烤牛排給大家品嚐，美食配上滿室的藝術氣息，讓整個活動氣氛格外溫馨。

施哲三(右四)歡迎吳運東(左五)、姜森(左四)到訪。(施哲三提供)
施哲三(右四)歡迎吳運東(左五)、姜森(左四)到訪。(施哲三提供)

芝城 美術館 中華民國

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