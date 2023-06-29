嘉賓齊聚… 施哲三迎吳運東、姜森訪海嵐美術館

施哲三夫婦(右三、右四)歡迎吳運東(左四)、姜森(左三)到訪。(施哲三提供)

位於芝城 北郊的「海嵐美術館 」，日前在主人醫師畫家施哲三安排下，舉行了台灣「無任所大使」吳運東，以及即將升任中華民國 駐美副代表的駐芝台北經濟文化處處長姜森到訪的歡迎會。

施哲三說，吳運東是他高雄醫院院的同班同學，創立及主持新國民醫院任院長長達數十年，每天醫治病人外還參加台灣醫師公會並擔任理事長，多年來他召集許多醫護人員到瑞士爭取讓台灣加入世界衛生組織，蔡英文總統並因此聘任他為「無任所大使」。

施哲三(右三)介紹美術館外雕塑。(施哲三提供)

施哲三(右)贈畫作給即將升任華府副代表的姜森(左)。(施哲三提供)

他表示，姜森在芝城服務已經有兩年多時間，成績斐然，是優秀外交官，這次姜森將於7月中旬遷往華府就任新職。

當天出席嘉賓還包括駐芝台北經文處副處長李唯誠、洪中明，組長舒俞敬、芝加哥僑教中心主任蔡季穎，以及梁昭真醫師夫婦等。

與會者並在施哲三陪伴下，參觀了美術館內100多幅施哲三的油畫作品，還有矗立戶外庭園的大型雕塑公共藝術有20尊，施哲三並分享了自己從醫生變成畫家的心路歷程。在場人士特別對館內大幅油畫作品「天梯」興趣濃厚，討論熱烈。