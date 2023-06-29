餐廳口角釀命案 芝檢察官不起訴14歲槍手

目擊者拍下布朗(前左)與胡德(前右)在餐館爭執畫面。(Hoodfamily Justice )

日前在芝市西普爾曼區(West Pullman)餐廳槍殺一名男子的14歲青少年與其母親胡德(Carlishia Hood，35歲)，經由庫克 郡檢察官 斯辦公室宣布不會起訴這對母子的所有刑事控罪後，胡德反向芝市政府以及據報到場的警察 提告。而這宗致命槍擊案是否屬於正當防衛，也引發熱烈討論。

胡德的代表律師表示，他們一共提出四項罪名的訴訟，包括惡意起訴、虛假逮捕、故事造成精神痛苦等。

這起致命案件發生在6月18日的一家販售熱狗的餐館(位於S. Halsted St. 11600附近)，根據警方表示，胡德當時正跟一名排隊的男子爭吵，警方與目擊者指出，胡德14歲的兒子在門口看到母親與一男子(Jeremy Brown，32歲)吵架，該男子不斷毆打胡德的頭部。

整個襲擊過程都被旁人以手機拍下並上傳網路，警方表示，當14歲男孩看到母親被打時，掏出手槍朝布朗連續開了好幾槍，並擊中了布朗的背部，布朗跑了出去，胡德與兒子也跟著跑出去，兒子還邊跑繼續向布朗開槍。

布朗最終因身中多槍當場死亡，胡德與14歲的兒子隨後被警方控一級謀殺罪。

曾參選芝市市長、社會運動家葛林(Ja'Mal Green)說，事發當場沒有任何人採取行動，所以14歲男孩看到自己的母親遭受重擊才會有此反應。

芝加哥警方表示，母子兩人除被控謀殺外，母親還面臨幫助未成年人犯罪的指控。

不過，庫克郡檢察官辦公室26日宣布，基於事實、法律與證據，不會起訴胡德母子兩人。

在檢察官宣布不會起訴這對母子後，胡德隔天就委托律師提告市府與警方。胡德的律師布朗(Brandon Brown)說，當一名手無寸鐵的女性被一名男性暴力攻擊時，警方不應該逮捕女性，布朗還說，胡德跟兒子都還需要時間療傷，等時機適合，胡德會再現身說明該案的詳細情形。

許多民眾對此案的走向高度關注並熱烈討論，其中有人提到，胡德遭布朗襲擊時自行使用致命武器還擊是合理的，也有人質疑該案開槍的是年僅14歲的青少年，案發時為何會持有槍枝？