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練儀態、學廚藝 美亞健康生活俱樂部開課

特派員黃惠玲／芝加哥報導
美亞健康協會主任劉紅(前右六)、健康生活俱樂部主任劉曄(前右七)歡迎學員報到。(特派員黃惠玲／攝影)
美亞健康協會主任劉紅(前右六)、健康生活俱樂部主任劉曄(前右七)歡迎學員報到。(特派員黃惠玲／攝影)

芝城華埠第一個集合推動身體、心理健康的「美亞健康生活俱樂部」日前開課，當天數十位學員在老師賴清的指導下，初步認識打造完美體態的基本動作，接著則由俱樂部主任劉曄指導三鮮餃子的製作方法，讓與會的媽媽、姊姊們度過充實豐富的一天。

學員們學習包三鮮餃子。(主辦方提供)
學員們學習包三鮮餃子。(主辦方提供)

美亞健康協會主任劉紅表示，推出這個俱樂部的宗旨在於協助愛美、愛健康的女性朋友打造健康快樂生活。接下來課程將包括情緒控制/情商管理、了解營養學及飲食健康、體態與禮儀培訓、中國傳統麵食製作教學、服飾搭配/護膚化妝、歌唱跳舞，以及手工藝/筆墨技法教學。

第一堂美儀課由持有專業執照的賴清指導，她首先介紹儀態不同於一般健身、瑜珈，是一種包括化妝、服飾以及自身內涵表現的綜合學習，賴清說，學習優雅儀態可以提升一個女人的魅力、能力與影響力。

賴清(最前)指導美儀。(主辦方提供)
賴清(最前)指導美儀。(主辦方提供)

她說，優雅儀態主要包括三方面，首先是形體的塑造，但這不僅侷限減肥，還包括姿勢的糾正，再來就是結合舞蹈、眼神、神韻、基本坐姿、站姿的儀態訓練，最後則是，「心靈成長」，賴清說，一個女人儘管外在再好，如缺乏心靈健康，還是無法達到優雅境界。

賴清緊接著就帶著大家一起練習幾個基本體態動作，藉由這些練習，逐步達到修身養性的最終目標。

當天課程第二階段，由劉曄帶著大家學習三鮮餃子的製作，從準備內餡到包餃子方法，全部實地操作，豐富食用的信息，讓與會姊妹們的夏日午後格外充實。

餃子 健身 華埠

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