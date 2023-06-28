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芝華裔藥師盜賣疫苗卡 12重罪成立 最高10年刑期

特派員黃惠玲／芝加哥報導
新冠疫苗接種卡在疫情期間，一度成為旅行、工作必須出示的文件。(本報檔案照片)
新冠疫苗接種卡在疫情期間，一度成為旅行、工作必須出示的文件。(本報檔案照片)

芝加哥華裔藥劑師趙堂堂(Tangtang Zhao，音譯，36歲)2021年涉嫌在網路上盜賣新冠疫苗接種卡一案，日前經過三天的法院開庭審理，由陪審團裁定12項「偷竊政府財產重罪」罪成，最高面臨10年徒刑，聯邦法院法官Manish Shah表示，全案將在今年11月28日判刑。

司法部表示，趙堂堂持有伊利諾州藥劑師執照，並任職於芝城75街夾州街(State St.)的華格林連鎖藥局，該藥局當時也是聯邦疾病防治中心CDC授權的疫苗施打藥局，2021年3到4月份間，他透過工作之便，違規取得「真的疫苗接種空白卡」於網路ebay上販賣，總計售出將近700張疫苗接種卡。

趙犯案當時，正值政府大規模展開疫苗接種，而疫苗卡上登記了民眾接種疫苗的時間與疫苗種類，這張卡在疫情期間是旅行、工作或進入某些場所必須出示的證件。

檢察官在審判中指控，趙堂堂利用群眾的焦慮作為快速賺錢的工具，該案助理檢察官楊茲(Victor Yanz)在開庭陳訴中表示，疫苗卡是有價值的文件，被告從中看到機會。

他表示，趙在ebay上以「asianjackson」的用戶名出售疫苗卡，並描述這些都是「空白的疫苗接種卡」，該出售信息發出後的第14分鐘，就有人購入售價7.99元的卡片，到當天晚上，趙已經賣出10張疫苗卡。在接下來的三周，趙在網路上刊登了37種銷售連結，總計售出658張卡，且價格一路上漲，最終獲利約5600元。

楊茲在堂上公布一項證據顯示，趙與潛在買家保證「這些都是真品」的對話紀錄，而在收到ebay警告「禁止出售政府財產」後，趙堂堂更改了他的商品描述為「可以裝疫苗卡的透明袋子」，並配上一張真的疫苗卡裝在透明三明治袋子裡的照片。

2021年4月15日一名華盛頓郵報的記者與趙堂堂聯繫，表明正在蒐集有關販售疫苗卡的資料，趙立即聲稱自己的帳號被駭，在此同時，趙則告訴其他曾經跟他購買疫苗卡者「銷毀」卡片。

趙的律師辯稱，這些卡從來都不是美國政府的財產，就像駕照、護照一樣，律師表示，疫苗卡實際是由一家私人公司製造，沒有關於如何分發的具體規定，「它們主要只是作為記錄持卡者何時必須施打加強針的一種方式」。

趙堂堂的主要辯護律師皮塞特茲奇(Gal Pissetzky)發出聲明表示，政府浪費了數千美元資源來起訴一宗無關緊要的案件，卻未去關注「真的暴力犯罪與受害者」，他還說，陪審團認定這些疫苗卡為政府資產「是法律上的錯誤」。

過去三年多來，芝加哥聯邦檢察官辦公室起訴了數十起與疫情有關的詐騙案，趙堂堂也是其中之一，但趙是唯一將自己的案件提交審判的人。

疫苗 藥局 檢察官

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