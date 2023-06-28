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加國霧霾又襲芝 空氣質量拉警報 已達「極度不健康」

特派員黃惠玲／芝加哥報導
受到加拿大山火影響，芝市27日整天煙霧迷濛。(特派員黃惠玲／攝影)
受到加拿大山火影響，芝市27日整天煙霧迷濛。(特派員黃惠玲／攝影)

加拿大山火形成的霧霾，27日籠罩整個芝加哥市，不僅整個城市煙霧迷濛，且市民只要打開窗戶，就能聞到濃濃的燒焦味道。芝市長強森呼籲大家減少戶外活動，且建議如要出門最好戴上口罩，預估大芝加哥這波空氣汙染將持續到28日午夜。

聯邦環保局(U.S. Environmental Protection Agency)已向芝市、羅克福德市(Rockford)威斯康辛州、印第安納州等地發出「空氣質量警報」。

根據AirNow.gov的數據，芝城下午時的空氣質量指數(AQI)高達258，達到「極度不健康」的200，一般若空氣質量指數(AQI)數值大於50，敏感體質者則須注意；若超過100，所有民眾都應該要特別留意。

強森27日上午發出聲明稱，由於芝加哥受到加拿大野火產生的霧霾影響，聯邦環境保護局已經此間空氣質量指數歸類為「不健康」，芝市正在仔細監測並採取預防措施。

伊州環保局表示，估計這波空汙將持續到28日午夜，因此建議兒童、青少年、老年人、患有心臟病或肺部疾病者，還有孕婦等族群，最好不要出門，尤其避免戶外劇烈活動，同時盡量縮短戶外停留時間。

為了採取額外的預防措施，他建議所有芝加哥人可以考慮戴口罩、限制戶外暴露，並將活動轉移到室內，打開空氣淨化器、關閉窗戶。 芝市府將隨時提供最新信息並採取相關應對行動，以確保弱勢群體及所有市民的安全健康，如需立即就醫請撥打 911。

強森說，今年夏天北美各城市的空氣質量，都受到野火煙霧而出現不健康水平，包括紐約市、華盛頓特區、蒙特利爾(Montreal)和芝加哥等地超過2000萬人，都陸續受到波及，此事件更表明氣候危機對世界各地的人們造成的有害影響。

市府27日紛紛將旗下公校、夏令營等戶外活動改在室內舉辦外，也提醒民眾盡量利用圖書館、老人活動中心、全市公園管理局、芝加哥文化中心以及六處社區中心，如非必要勿外出。

此外，市府也鼓勵私營機構或組織，暫停舉辦戶外活動，如要查詢最新芝加哥空氣狀況以及如何避免受到汙染，可到網站：notifychicago.org，或下載芝市應急管理與傳播中心(OEMC)的小程式app。

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