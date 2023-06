32支隊伍競技 芝龍舟賽華埠圓滿落幕

芝加哥龍舟賽24日在華埠譚繼平公園舉行,32支參賽隊伍競爭激烈。(特派員黃惠玲/攝影)

第23屆芝加哥 龍舟賽在華埠 譚繼平公園舉行,今年參加隊伍多達32支,也因此吸引數以千計的民眾湧入華埠觀賽。經過一整天的競技,當天賽事最終由Sky Black Dragons、Team OSI、湖濱銀行(Lakeside Bank)等三隊分別取得「龍」、「鳳」、「虎」各組冠軍。

比賽當天豔陽高照,一早公園入口的各個攤位就擠滿民眾,參與熱情高漲。開幕式在9時展開,包括伊州 財長方仲華(Michael W. Frerichs)、伊州24區州眾議員馬靜儀、伊州12區州參議員維拉諾娃(Celina Villanueva)、伊州庫克郡財長派帕斯(Maria Papas)、11區區長李惠華、12區區長拉米瑞茲(Julia M. Ramirez)、25區區長盧漢士、中國駐芝總領館副總領事邊志春、駐芝台北經濟文化辦事處副處長李唯誠等均出席共襄盛舉。

主辦這場賽事的芝華商會會長李建明感謝參賽隊伍、贊助商家以及現場加油觀眾的踴躍參與,他也期待藉著龍舟賽促進族裔之間的了解、增進友誼與感情。華商會董事長倪舉凌則提到,龍舟賽歷史悠久,更是團隊精神的最佳展現。

邊志春應邀致詞時表示,賽龍舟是端午節最具代表性的慶祝活動,象徵著中華民族團結、和諧、積極進取的精神,也是豐富社區生活、助力華埠發展的重要活動,她讚揚華商會對於發展社區、弘揚中國文化的傑出貢獻。

在華埠出生成長的李惠華,歡迎大家到訪「她的家」參加龍舟賽;李唯誠邀請大家有機會到台灣觀光旅遊、體驗美食及文化。

當天的比賽採取分組淘汰制,勝出隊伍晉級進入半決賽、決賽,龍舟賽進行同時,現場也有夏威夷舞蹈隊、伍氏族國術會、芝加哥大學中國留學生音樂表演、飛天舞蹈藝術中心等團體演出,吸引許多民眾圍觀。