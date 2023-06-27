我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉撞樹著火 北加華裔母女喪生 4天湧入8萬善款

「黑人」回應性騷控訴：毫無根據「全屬虛偽不實」

32支隊伍競技 芝龍舟賽華埠圓滿落幕

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥龍舟賽24日在華埠譚繼平公園舉行，32支參賽隊伍競爭激烈。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥龍舟賽24日在華埠譚繼平公園舉行，32支參賽隊伍競爭激烈。(特派員黃惠玲／攝影)

第23屆芝加哥龍舟賽在華埠譚繼平公園舉行，今年參加隊伍多達32支，也因此吸引數以千計的民眾湧入華埠觀賽。經過一整天的競技，當天賽事最終由Sky Black Dragons、Team OSI、湖濱銀行(Lakeside Bank)等三隊分別取得「龍」、「鳳」、「虎」各組冠軍。

比賽當天豔陽高照，一早公園入口的各個攤位就擠滿民眾，參與熱情高漲。開幕式在9時展開，包括伊州財長方仲華(Michael W. Frerichs)、伊州24區州眾議員馬靜儀、伊州12區州參議員維拉諾娃(Celina Villanueva)、伊州庫克郡財長派帕斯(Maria Papas)、11區區長李惠華、12區區長拉米瑞茲(Julia M. Ramirez)、25區區長盧漢士、中國駐芝總領館副總領事邊志春、駐芝台北經濟文化辦事處副處長李唯誠等均出席共襄盛舉。

主辦這場賽事的芝華商會會長李建明感謝參賽隊伍、贊助商家以及現場加油觀眾的踴躍參與，他也期待藉著龍舟賽促進族裔之間的了解、增進友誼與感情。華商會董事長倪舉凌則提到，龍舟賽歷史悠久，更是團隊精神的最佳展現。

邊志春應邀致詞時表示，賽龍舟是端午節最具代表性的慶祝活動，象徵著中華民族團結、和諧、積極進取的精神，也是豐富社區生活、助力華埠發展的重要活動，她讚揚華商會對於發展社區、弘揚中國文化的傑出貢獻。

在華埠出生成長的李惠華，歡迎大家到訪「她的家」參加龍舟賽；李唯誠邀請大家有機會到台灣觀光旅遊、體驗美食及文化。

當天的比賽採取分組淘汰制，勝出隊伍晉級進入半決賽、決賽，龍舟賽進行同時，現場也有夏威夷舞蹈隊、伍氏族國術會、芝加哥大學中國留學生音樂表演、飛天舞蹈藝術中心等團體演出，吸引許多民眾圍觀。

本屆龍舟賽由華商會與Chicago Park District、Department of Cultural Affairs and Special Events、第十一區區長李惠華辦公室、Chicago Marine Heritage Society、Friends of the Chicago River、Canal Street Marina以及Insight醫院聯合舉辦。此外，每年的龍舟賽都會將活動盈餘，捐贈給華埠地區的小學，做為推動教育的基金。

芝加哥龍舟賽出席嘉賓踴躍。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥龍舟賽出席嘉賓踴躍。(特派員黃惠玲／攝影)
Sky Black dragons勇奪「龍」組冠軍。(主辦方提供)
Sky Black dragons勇奪「龍」組冠軍。(主辦方提供)

華埠 伊州 芝加哥

上一則

睽違3年 輔仁大學暑修團抵華府

下一則

恒順親子料理圖文大挑戰 7/5截止徵件

延伸閱讀

美鐵快車今啟動 時速110哩 芝市到聖路易不到5小時

美鐵快車今啟動 時速110哩 芝市到聖路易不到5小時
華埠電單車店復燃爆炸 幸無傷亡

華埠電單車店復燃爆炸 幸無傷亡
華埠嘻哈派對 凸顯族裔團結

華埠嘻哈派對 凸顯族裔團結
聯合民主黨背書李翠珊 籲踴躍投票

聯合民主黨背書李翠珊 籲踴躍投票

熱門新聞

身穿藍衣服的男子自稱是基督徒，並要求店家退款。(取自推特)

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

2023-06-22 10:38
芝市長強森表示，該市暴力問題承襲多時，解決需要時間，也需要社區全員投入。(芝警局臉書)

六月節長周末 芝加哥槍擊案大爆發 75中彈13死

2023-06-20 09:38
圖為I-95重建工程直播的截圖。(賓州運輸廳)

I-95重建工程直播 工人夜以繼日趕工 風靡費城

2023-06-24 02:15
租房遭白住，屋主往往要費盡心力才能取回房子。(Tierra Mallorca/Unsplash)

空屋遭侵占白住 屋主趕人苦不堪言

2023-06-25 02:14
極端氣候持續肆虐全美，全國各地在過去五天內，總共出現超過600起極端天氣現象。密西西比州盧安鎮一棟民宅被龍捲風夷為平地，居民試圖從殘垣破瓦中搶救個人財物。(Getty Images)

熱浪襲南部 連3周高溫 德州125℉破紀錄

2023-06-25 22:37
OREO餅乾每包份量也縮水了。(Mouseprint.org網站截圖)

價格不變 份量縮水 日用品悄悄漲價正襲捲市場

2023-06-22 11:24

超人氣

更多 >
曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？
鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相
買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算

買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算
年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解

年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解
媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話