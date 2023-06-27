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約百萬伊州人飲用井水 含有毒化學物質

特派員黃惠玲／芝加哥報導

根據過去三年的測試顯示，將近100萬個伊利諾州民眾所飲用的井水中，被有毒永久化學物質污染，且水中這些物質的含量超過了該州健康標準。

伊州現仍有140萬人依賴井水為主要用水來源，包括芝加哥部份郊區也在其範圍內。儘管測試結果這類水源含有毒化學物質，但一直沒有建立系統法，來確定他們是否有人在不知不覺中攝入了這些化學物質並累積在人體血液內，甚至進一步導致癌症與其他疾病。而這些化學物質通常要多年時間才會排出人體。

要確認每座井的水是否含有有毒化學物質，取決於每座井的持有者是否願意要花費500元來檢測水中的全氟、多氟烷基物質(PFAS)。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，幾乎每個美國人的體內都有PFAS，嬰兒出生時的血液中就含有這些化學物質，然而科學家們發現，一些永久化學物質的微小濃度會引發睪丸癌、腎臟癌、出生缺陷、肝損傷、生育力受損、免疫系統紊亂、高膽固醇及肥胖，甚至也有人懷疑這些物質與乳癌等疾病有關。

儘管有上述研究，但PFAS在很大程度上仍未受到監管，包括製造商、用戶、污水處理機夠都在努力為改善這種情況奮戰，部份機構與政府單位正在積極遊說伊州對地下水中的六種PFAS設立限制的法規，一旦通過，新的規定就可以允許伊州環保局(Illinois Environmental Protection Agency)採取法律行動，這樣一來就可以強制清理受污染的場所，並採取措施保護井水安全。

目前已經確認受到污染的井水，分別位於羅克福德市(Rockford)附近，以及羅克頓市(Rockton)等地區。

相對於伊州仍沒有計畫對所有井水進行測試，密西根州在去年年底就已經完成全州超過6000座私人水井的檢測。

伊州 檢測 聯邦疾病防治中心

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