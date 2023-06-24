中途機場改造近尾聲 多家餐廳商店進駐

總店位於芝城橋港區的Connie's Pizza也將進駐中途機場。(中途機場臉書)

芝加哥中途機場 (Midway Airport)的旅客，在今年夏秋兩季會發現機場多了許多新的餐廳、商店，這也是這座機場現代化項目已經進入最後階段。

芝加哥航管局發言人巴格尼斯(Kevin Bargnes)22日說，位於中途機場安檢站不遠的大型美食 廣場，從今年春季開始關閉進行整修，在未來幾個月內該廣場將完工開放，屆時旅客可以享受更多的美食，可以購買更多種類的商品。

中途機場的其他建設，包括在南希塞羅大道(S. Cicero Ave.)上擴建機場的安全區域，這部份已經在2020年完工開放，此外還進行了停車場的改造，包括增設電動車充電站，同時也升級了電梯。

中途機場今年前四個月的旅客數量，大幅超過了疫情 前的水平，數據顯示，1到4月有多達640萬名旅客進出中途機場，比2019年同期增加了103％。在此同時，芝城另一座國際機場歐海爾機場(O'Hare Airport)的旅客量仍落後於疫情之前的水平，航管局數據指出，今年前四個月，歐海爾機場有2170萬名旅客進出，為2019年同期的87％。

中途機場最新一輪的餐館、商店，包括Connie's Pizza、白襪酒吧與燒烤、M漢堡等。其他原來就在機場內的Dunkin's and Reilly's Daughter餐廳，也已經改建完成重新開業。