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泰女網友：謀害劉憶佳兇嫌曾說喜歡亞洲女

特派員黃惠玲／芝加哥報導
住在密西根州的男子波林，涉嫌將劉憶佳、Kelsey Chang推落懸崖。(臉書截圖)
住在密西根州的男子波林，涉嫌將劉憶佳、Kelsey Chang推落懸崖。(臉書截圖)

幾個月前一名住在泰國亞裔女子Chanidtha Khumpuok，透過線上遊戲認識了住在密西根州林肯公園市的男子波林(Troy Bohling，30歲)，他們很快成為天天聊天的朋友，當她得知這名網上認識的男子，涉嫌在德國天鵝堡將兩名女子推下峽谷致一死一傷時，她相當震驚，因為案發前不到一小時，兩人還在線上聊天，Khumpuok說，波林曾告訴她，他喜歡亞洲女人。

根據密西根州「新聞前鋒報」(The News-Herald)報導，由Chanidtha Khumpuok出示的聊天紀錄顯示，波林作案當天跟平常一樣與Khumpuok上線聊天，波林在案發前不到一小時，還發了幾張自拍照給對方，照片地點與他被逮捕的地方很相似，也穿著跟警察抓到他的影片中雷同的衣服。

波林隨後還告訴Khumpuok自己做了一個夢，他說，「我夢見自己睡在房間裡，想打開窗戶透氣，但外面太吵了」，而且「我大部分時間都在觀察我的身體，但不是在我的身體裡......如果你可以理解的話。」

幾分鐘後，波林說他準備出發，稍後會發信息。德國時間14日下午1時53分，也就是泰國傍晚6時53分左右，波林又發了幾張自拍的微笑照片給泰國女子，有一張寫著「我爬上去了，大概有100呎高度，只有樹根、樹枝可以攀爬」。

他發送的最後一張照片中，有兩個人跪在一個可以俯瞰天鵝堡處，並寫著「現在我坐在這裡，看著這兩個試著拍出完美照片」。

根據德國警方的紀錄，這起死亡事件是發生在德國時間14下午2時40分，地點在天鵝堡旁峽谷上Marienbrucke橋附近的觀景處，波林在一條步道上遇到了劉憶佳(Eva Liu)跟Kelsey Chang，然後他告訴這兩名女子從小路過去有一座歷史悠久的德國城堡，景色浪漫。

沒想到他之後疑似性騷劉憶佳，Kelsey Chang企圖施救卻被推落峽谷，還好她被樹枝擋住僅受輕傷，接著劉也被推下山谷不幸死亡。

案發後，波林立即離開，但在警方大規模搜索後被逮捕。警方說，法官下令將波林關押監獄，等待可能的起訴，不過，這個過程可能需要幾個月時間，警方正準備以謀殺、謀殺未遂、性犯罪等罪名提控波林。

Khumpuok說，在他們聊天的過程中，波林曾告訴她亞洲女人是他喜歡的類型，這次被波林襲擊的正好都是亞裔女性。

她還說，她認識的波林是一個嚴格安排時間的工作狂，但她不清楚為何波林會在德國，也不知道他在德國待了多久，她形容波林是一個沒有很多朋友的人，且非常注重隱私。「他在現實生活中少與人交往」，她描述波林很安靜，愛貓勝過愛人。

波林在林肯公園市住處的鄰居也說過，看過他在屋子後院牽著皮帶遛貓。

波林以前的同學也說他很安靜，一位與波林在初中、高中都是同學的普拉特(Shelby Prater)說，波林大都獨來獨往，雖然不是很友好，但從來都不是恐怖的人。

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