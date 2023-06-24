TE’AMO(享茶) 芝加哥第七家分店開張 剪綵嘉賓雲集

左起：郭申鋒、Sam Ma、徐賽嫦律師、陳健明和胡曉軍合照。

地址位於芝加哥 2306 S Archer Ave.，IL 60616 的TE'AMO（享茶）芝加哥第七家分店於日隆重開張剪綵，吸引了眾多嘉賓的到來，嘉賓包括伊州 庫克郡郡長 Toni Preckwinkle，芝加哥11區區長李惠華，香港會會長陳健明，華聯會代主席何達權，伊州州務卿詹亞斯亞裔顧問委員會主席馬森柱，兩會會長方燕輝、周群厚，華裔 企業家王宏海，88超市總經理陳志心，全美黃氏宗親會總理黃國銘，芝城黃氏主席黃永深，恩平同鄉會副會長馮健熙，華聯會副主席張懷波，浙江校友會會長徐賽嫦律師，21世紀地產總裁黃先維，前芝加哥市長外展專員梅博文，芝加哥第32台資資深華裔主播林珍重伉麗，美中餐飲業聯合會副主席郭申鋒等出席剪綵儀式，嘉賓們均致辭對TE'AMO新張表示熱烈的祝賀。

美中餐飲業聯合會主席胡曉軍致辭表示，TE'AMO（享茶）的名字源自西班牙語，意為「我愛你」。一直致力於推動「我愛唐人街」各項公益活動的胡曉軍先生，希望通過TE'AMO（我愛你）讓大家更加熱愛唐人街，更加熱愛中國城。歡迎大家前往TE'AMO芝加哥分店，盡情享受夏天清涼的美味！TE'AMO（享茶）作為一個知名的茶飲品牌，致力於提供高品質的茶飲和服務。新開的Archer分店將一如既往地的延續品牌商譽，提供優質的茶飲和獨特的消費體驗。TE'AMO分店的開業，將為當地居民和游客帶來清新的茶香和美味的茶飲。歡迎光臨 TE’AMO享茶 Archer分店，地址：2306 S Archer Ave. Chicago IL 60616。