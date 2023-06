休斯頓第二家“老四川”餐廳開業典禮　老四川曆史上又多一個里程碑：市長特納把開業當天定為“休斯頓老四川日”

美中餐飲業聯合會主席、“老四州”創辦人兼董事長、川菜大師胡曉軍先生與來賓。

老四川曆史上又多一個里程碑:老四川(Lao Sze Chuan)全美第15家店休斯頓第二家店開業儀式在休斯頓市中心(3407 Montrose Blvd, Ste 8A)隆重舉行,休斯頓市政府親自組織策划并主持開張議式,休斯頓市長特納(Sylvester Turner) 先生親自出席和致辭并頒發嘉獎狀,而且還特別指定2023年6月21號為休斯頓老四川日,國會議員 Sheila Jackson Lee 頒發國會賀狀并致贈美國國旗,休斯頓市議員 Annie Kamin,豐建偉醫生,彭梅會長,俞斌會長等100多位親朋好友嘉賓親臨開業現場剪彩致賀辭,這不只是對老四川的肯定,更是對老四川的鼓勵和鞭策,同時也是對中華美食的肯定歡迎和贊揚!特別感謝老四川休斯頓團隊楊國貞,曉偉,小王和潘師傅,蔣師傅等的共同努力和辛勤付出,讓我們期待明天會更好!下月俄亥俄老四川開張見!

“老四川”是一正宗川菜館,擁有優秀的,深諳川菜之"味"的川菜廚師團隊。 制作精細,配料講究,行色協調。 川菜富有鮮味、麻辣見長, “老四川”除了"麻、辣、燙"之外,其味道多種多樣,善於變化,葷素兼備,濃而不膩,味重清新,也是“老四川”一大特點。

“老四川”(www.laoszechuanusa.com)由美中餐飲業聯合會主席、“老四州”創辦人兼董事長、川菜大師胡曉軍先生於1998年在芝加哥 創辦,分布在芝加哥、華盛頓、明黎蘇達、休斯頓、康州等地。25年來殊榮不斷,如在2000年被《芝加哥論壇報》評為三把叉,為當時中餐廳最高獎項;在2009年被《美國中餐通迅》評為全美十佳中餐之一;2013年被美國主流雜志《travel & leisure 》評為全美中餐第一名;2015年被美國主流美食網站《the daily meal 》評為全美中餐第一名,衕時也被《the daily meal 》評為全美第一take out;2016年被time out 評為全美十佳中餐之一;2018年被美國主流媒體《thrillist》評為全美最佳中餐廳;2019年被主流媒體《the travel》評為全美十佳中餐之一;2023年被《time out》評為全美十佳中餐之一;常年被CNN評選為伊州最佳中餐廳;連續七次上榜米其林Bib Gourmand 等。其中樟茶鴨等入選芝加哥最佳菜式,香辣仔雞等入選芝加哥地標菜,經常接受各大電視台如NBC, ABC, FOX, CCTV, WGN, check please及報紙雜志如《芝加哥論壇報》,《芝加哥太陽報》,《芝加哥雜志》,《人民日報》等的釆訪報道。胡曉軍個人曾獲美中建交40年40位領軍僑領獎,美國亞裔 杰出領袖獎,馬丁·路德金杰出領袖獎,芝城 華商會第二屆譚繼平杰出社區領袖獎,推動亞洲餐飲風云人物獎,川菜發展15年最有影響力人物獎,川菜發展領軍人物獎,全球弘揚中國飲食文化突出貢獻獎,芝城十大華裔企業家獎,大芝加哥地區華僑華人聯合會頒發的社區杰出貢獻獎,進入亞裔名人堂,并獲花旗銀行杰出社區服務貢獻獎,被世界中餐業聯合會授予中餐國際烹飪大師,十大感動川菜人物獎(老四川也被評為十大川菜品牌),并獲美國國會議員丹尼·戴維斯頒發的全球社區奧斯卡獎:社區卓越領袖獎。被主流雜志《TIMEOUT CHICAGO 》授予“終身成就獎”,被主流權威報紙《芝加哥論壇報》授予社區英雄獎,并連續兩屆入選經典權威雜志《芝加哥雜志》百大影響力人物榜,為一百多年來唯一入選的亞裔,并兩次入圍CCTV全球華人之光前二十名等,并被主流媒體WGN世界新聞台選為”Chicago ‘s very own chef and restauranteur’形象代言人。