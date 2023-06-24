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休斯頓第二家“老四川”餐廳開業典禮　老四川曆史上又多一個里程碑：市長特納把開業當天定為“休斯頓老四川日”

本報芝加哥訊
美中餐飲業聯合會主席、“老四州”創辦人兼董事長、川菜大師胡曉軍先生與來賓。
美中餐飲業聯合會主席、“老四州”創辦人兼董事長、川菜大師胡曉軍先生與來賓。

老四川曆史上又多一個里程碑：老四川（Lao Sze Chuan)全美第15家店休斯頓第二家店開業儀式在休斯頓市中心（3407 Montrose Blvd, Ste 8A)隆重舉行，休斯頓市政府親自組織策划并主持開張議式，休斯頓市長特納（Sylvester Turner)  先生親自出席和致辭并頒發嘉獎狀，而且還特別指定2023年6月21號為休斯頓老四川日，國會議員 Sheila Jackson Lee 頒發國會賀狀并致贈美國國旗，休斯頓市議員 Annie Kamin，豐建偉醫生，彭梅會長，俞斌會長等100多位親朋好友嘉賓親臨開業現場剪彩致賀辭，這不只是對老四川的肯定，更是對老四川的鼓勵和鞭策，同時也是對中華美食的肯定歡迎和贊揚！特別感謝老四川休斯頓團隊楊國貞，曉偉，小王和潘師傅，蔣師傅等的共同努力和辛勤付出，讓我們期待明天會更好！下月俄亥俄老四川開張見！

“老四川”是一正宗川菜館，擁有優秀的，深諳川菜之"味"的川菜廚師團隊。 制作精細，配料講究，行色協調。 川菜富有鮮味、麻辣見長， “老四川”除了"麻、辣、燙"之外，其味道多種多樣，善於變化，葷素兼備，濃而不膩，味重清新，也是“老四川”一大特點。

“老四川”（www.laoszechuanusa.com）由美中餐飲業聯合會主席、“老四州”創辦人兼董事長、川菜大師胡曉軍先生於1998年在芝加哥創辦，分布在芝加哥、華盛頓、明黎蘇達、休斯頓、康州等地。25年來殊榮不斷，如在2000年被《芝加哥論壇報》評為三把叉，為當時中餐廳最高獎項；在2009年被《美國中餐通迅》評為全美十佳中餐之一；2013年被美國主流雜志《travel & leisure 》評為全美中餐第一名；2015年被美國主流美食網站《the daily meal 》評為全美中餐第一名，衕時也被《the daily meal 》評為全美第一take out；2016年被time out 評為全美十佳中餐之一；2018年被美國主流媒體《thrillist》評為全美最佳中餐廳；2019年被主流媒體《the travel》評為全美十佳中餐之一；2023年被《time out》評為全美十佳中餐之一；常年被CNN評選為伊州最佳中餐廳；連續七次上榜米其林Bib Gourmand 等。其中樟茶鴨等入選芝加哥最佳菜式，香辣仔雞等入選芝加哥地標菜，經常接受各大電視台如NBC, ABC, FOX, CCTV, WGN, check please及報紙雜志如《芝加哥論壇報》，《芝加哥太陽報》，《芝加哥雜志》，《人民日報》等的釆訪報道。胡曉軍個人曾獲美中建交40年40位領軍僑領獎，美國亞裔杰出領袖獎，馬丁·路德金杰出領袖獎，芝城華商會第二屆譚繼平杰出社區領袖獎，推動亞洲餐飲風云人物獎，川菜發展15年最有影響力人物獎，川菜發展領軍人物獎，全球弘揚中國飲食文化突出貢獻獎，芝城十大華裔企業家獎，大芝加哥地區華僑華人聯合會頒發的社區杰出貢獻獎，進入亞裔名人堂，并獲花旗銀行杰出社區服務貢獻獎，被世界中餐業聯合會授予中餐國際烹飪大師，十大感動川菜人物獎（老四川也被評為十大川菜品牌），并獲美國國會議員丹尼·戴維斯頒發的全球社區奧斯卡獎：社區卓越領袖獎。被主流雜志《TIMEOUT CHICAGO 》授予“終身成就獎”，被主流權威報紙《芝加哥論壇報》授予社區英雄獎，并連續兩屆入選經典權威雜志《芝加哥雜志》百大影響力人物榜，為一百多年來唯一入選的亞裔，并兩次入圍CCTV全球華人之光前二十名等，并被主流媒體WGN世界新聞台選為”Chicago ‘s very own chef and restauranteur’形象代言人。

休斯頓第二家“老四川”餐廳開業典禮。
休斯頓第二家“老四川”餐廳開業典禮。
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休斯頓第二家“老四川”餐廳開業典禮。
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