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撰寫宣傳報道首次免費　世界日報助力工商客戶推廣業務

本報芝加哥訊

芝加哥世界日報熱誠邀請各位工商客戶，讓我們協助您撰寫宣傳報道，助您推廣業務，開拓市場！無論您是剛起步的新創企業，還是已經在市場上擁有一定知名度的公司，我們都能夠為您提供專業的宣傳服務。

作為芝加哥地區的主要媒體之一，芝加哥世界日報擁有廣泛且明確的市場營銷渠道，為您的業務發展提供有力的支持。我們的市場藍圖結合了對工商業市場的深入洞察，為您的業務推廣提供明確的方向和策略。

現在，我們向所有工商客戶提供一次免費的宣傳報道撰寫服務，讓您有機會體驗我們的專業水準。此後，我們的正式收費為每次報導216美元，其中包含多個媒體平台的報道，包括電子報、網站報導、收費報和免費報。

藉著芝加哥世界日報強大的市場營銷渠道，您可以推動業務，開拓市場，並立足於芝加哥地區。我們誠摯邀請您加入我們的工商園地，讓您的業務在全球的舞台上綻放光彩。

如果您對市場了解有限，或者希望提升市場知名度，芝加哥世界日報的每周日工商園地將為您量身打造全新的市場營銷概念。無論您是希望原地踏步還是積極開拓跨行業業務，我們都能夠為您提供獨一無二的解決方案！

請撥打世界日報業務營銷部的電話號碼312-842-8080，我們的專業團隊將竭誠為您提供咨詢服務。

世界日報為芝加哥地區的主要媒體之一，為您提供多元化服務。
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