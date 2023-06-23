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Metra新年度票價收費 10個區簡化至4個區

特派員黃惠玲／芝加哥報導
Metra提案將現行10個區的收費模式，大幅簡化為4個區。(Metra臉書)
Metra提案將現行10個區的收費模式，大幅簡化為4個區。(Metra臉書)

大都會火車通勤系統Metra21日提出新年度的票價重大調整計畫，根據提案，Metra希望將現行分成10個區的票價標準，簡化成4個區來計費。詳細草案已經公布，並徵求公眾建議與意見。

新的票價方案將把行駛路線畫分成4個區域收費，主要根據距離芝市中心的遠近、服務模式與每條線路的乘客需求而定，其中芝市中心納入第1區，比較偏遠的車站則畫入第2到第4區。到第1區的單程票價從3.75元到6.75元不等，主要取決於所在的區域。如果不是以市中心為終點或起點的單程車票，則一律只要3.75元。

單日通票價格將比一般單程車票貴兩倍，這種車票可以一天24小時在選定的區域內無限次乘坐；可搭乘10次的車票將由5天票取代，而且必須透過Ventra應用程式app才能使用。

月票的價格將為單程票的20倍，其中第2區月票為75元，第3區110元，第4區則為135元。

疫情期間推出的6元以及10元的單日車票以及100元的超級省錢月票，都將停止使用。

老年人、幼稚園到12年級學生、現役軍人的單程票、日票、月票等票價，將比普通票價格便宜50％。

對於芝加哥捷運及公車的CTA，以及區域公車Pace的月票持有者，30元的區域連結通票不會改變，此外，Metra將繼續在Ventra的app上銷售周六、周日或假日的6元單日通票，或是10元的周末通票。

有關上述票價新結構的詳細信息，可到官網查詢，網址：metra.com/2024FarePlan

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