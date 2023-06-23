庫克郡新年度預算草案 可望不增稅、不漲費用

庫克郡郡長普瑞科溫可。(庫克郡郡長辦公室)

庫克 郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)21日發布了該郡的年度預算 預測，在初估該郡2023年的年終支出與收入後，預測2024年的資金缺口為8560萬，她表示，這個數字也是她任職以來最少的一次，主要得益於州府撥款增加、通貨膨脹促使銷售稅收入提高等。普瑞科溫可說，此預算赤字可望在不增加稅收、費用或裁員的情況下解決。

普瑞科溫可說，2015年庫克郡提高了銷售稅，藉此彌補養老金的巨大開銷，「我覺得我們做得很好」，該郡預計2023年底將可獲得2.147億的盈餘，這要歸功於個人財產替代稅(personal property replacement tax，PPRT)的稅率提高，以及高於預期的銷售稅收入(通貨膨脹為部份肇因)。

所謂個人財產替代稅是伊利諾州政府徵收支付給地方政府的收入，以替代地方政府在對公司、合夥企業和其他商業實體徵收個人財產稅的權力被剝奪而損失的資金。

庫克郡2023年的預算案通過時，該郡裁減了大約4000個職位空缺，因而節省了不少工資開銷。庫郡財長安東尼(Tanya Anthony)表示，在填補職位空缺方面，沒有取得太大進展。普瑞科溫可也補充提到，人員短缺是該郡面臨的最大挑戰之一，「不過這也是全國各地不管政府、私營部門都在經歷的困難」。

庫克郡的醫院系統人力目前主要仰賴合同工，全職註冊護士的空缺多達700名，因為預算等困難，該郡不得不轉而聘雇500位的代理註冊護士，這種情況已經導致與工會工人的衝突。

庫克郡說，該郡預算現今仍有一些未知的變動因素，例如州長普立茲克將從7月1日起停止對65歲以下的無證移民，提供免費的醫療保險 ，並對65歲及以上的無證客醫療保險的人數設立上限，普瑞科溫可以及庫克郡醫院系統執行長羅查(Israel Rocha)表示，這些變化將會影響醫院的報銷。

另一項不可預測的部份，為伊州為德州送來的無證客提供的4200萬援助經費中，庫克郡不清楚會拿到多少資金，該郡表示，目前每個月庫克郡醫院照顧這些尋求庇護者的費用高達180萬元。