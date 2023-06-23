開銷又增加了 伊州食品雜貨稅 7/1起恢復徵收

伊州暫停徵收的1％食品雜貨稅，即將從7月1日起恢復。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州 民眾到超市雜貨採買的開銷，很快又要增加了，除了食品雜貨價格仍持續上漲外，去年伊利諾州政府體諒民眾通膨壓力，所推出的「暫停徵收1%的食品雜貨稅(grocery tax)」，即將在6月底到期，這也意味著從7月1日起，包括麵包、水果、蔬菜，預先包裝的零食、肉類等，都不再享有免收1％的優惠。

伊州 國稅廳去年宣布，超市購物州稅減免為期一年，將從去年7月1日起進行到今年6月30日，一般超市食品、消耗品的州稅為1%，但在免稅期間，將停止徵收該項稅率，不過，超市附設藥局 或坊間連鎖藥局的藥品，則不在免稅範圍。

在此同時，根據聯邦農業部(U.S. Department of Agriculture)最近發布的一份報告顯示，今年4月份超市的價格，比去年同期上漲了7.1%。

伊州稅務廳(Department of Revenue)統計指出，2022年7月到2023年3月停徵食品雜貨稅的這段期間，伊州消費者累計節省了1.85億元，正因為如此，很多民眾都希望州府能夠繼續暫停收取此項徵稅。

伊州周參議員德威特(Don Dewitte)說，伊州居民在超市雜貨店購物所面臨的通膨壓力，幾乎沒有看到任何緩解，他原本在議會提交了「永久停徵食品雜貨稅」的議案，但民主黨人阻止了提案。

食品雜貨商依法需向州政府報告銷售金額，州府再把該銷售額的1％返還給交易發生地點的市政府或郡縣，過去一年食品價格不斷上漲，地方政府收進的食品雜貨稅也越來越多。

芝城西郊瑞柏市的財長梅爾(Rachel Mayer)說，該市的食品雜貨稅收入並沒有顯著飆升，但的確有成長。

伊州是全美13個徵收食品雜貨稅的州別之一，該州的稅率1％也是其中最低的。