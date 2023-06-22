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全球社區奧斯卡 4傑出華裔獲獎

【芝加哥訊】
戴維斯(右三)頒獎給畢躍玲(左三)。(主辦方提供)
戴維斯(右三)頒獎給畢躍玲(左三)。(主辦方提供)

由伊州第七選區國會戴維斯(Danny Davis)辦公室多族裔聯盟(AMCE)和多族裔諮詢工作組(MEATF)聯合舉辦的「全球社區奧斯卡獎」頒獎典禮，日前在芝城西郊的瑞柏市舉行，今年約40位少數族裔獲獎，其中包括陳健明、畢躍玲、鄭征、陳志心等四位傑出華裔企業家、社團領袖。

戴維斯辦公室多族裔咨詢工作組副主席馬森柱介紹，每年舉行的全球社區奧斯卡獎，設立社區英雄獎、和平獎、企業家獎、終身成就獎等諸多獎項，旨在表彰在工商、教育、社區服務、文化藝術等各領域作出傑出貢獻的亞裔人士。

戴維斯表示，這個獎項旨在表揚在社區服務和慈善事業方面作出卓越貢獻的人士，通過該獎項的設立，他希望能夠鼓勵和肯定那些默默無聞地為社區做出貢獻者，並提高大眾對這些努力的關注度。

今年獲獎的華裔，分別為百佳香港超市集團董事長、香港華協會會長陳健明榮獲「社區領袖獎」，汽車零配件公司CEI首席運營官、大芝加哥華人婦女商會榮譽會長畢躍玲榮獲「商業領袖獎」，聯豐集團首席運營官、華聯會理事長鄭征獲「林肯傑出服務獎」，88超市財務長陳志心獲頒「年度創新獎」。

當天出席人士多達900名， 多位伊州民代包括第一選區國會眾議員傑克森(Jonathan Jackson)、第11選區國會眾議員福斯特(Bill Foster)、第八選區國會議員Raja Krishnamoorthi，還有庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)、瑞柏市市長沃利(Scott Wehrli)、芝加哥11區區長李惠華等，都參與了盛會。

中國駐芝加哥總領事館總領事趙建也應邀出席，並與戴維斯一起頒獎給傑出華裔得主。典禮上還向華埠聖德力天主教學校的華裔小朋友Angel Chen頒贈「年度傑出兒童獎」。

戴維斯(右二)、趙建(左二)頒獎給鄭征(右三)。(主辦方提供)
戴維斯(右二)、趙建(左二)頒獎給鄭征(右三)。(主辦方提供)
戴維斯(左四)、趙建(左二)頒獎給陳志心(左三)。(主辦方提供)
戴維斯(左四)、趙建(左二)頒獎給陳志心(左三)。(主辦方提供)
戴維斯辦公室多族裔咨詢工作組副主席馬森柱(左二)祝賀陳健明(左四)獲獎。(主辦方...
戴維斯辦公室多族裔咨詢工作組副主席馬森柱(左二)祝賀陳健明(左四)獲獎。(主辦方提供)
戴維斯(右二)、趙建(右一)頒獎給陳健明(右三)。
戴維斯(右二)、趙建(右一)頒獎給陳健明(右三)。
畢躍玲(由左至右)、鄭征、陳志心、陳健明為獲得今年「全球社區奧斯卡獎」的傑出華裔...
畢躍玲(由左至右)、鄭征、陳志心、陳健明為獲得今年「全球社區奧斯卡獎」的傑出華裔。(主辦方提供)

華裔 奧斯卡獎 芝加哥

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