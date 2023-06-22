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瑞柏市議會默哀劉憶佳遇害 市長：她是社區最佳代表

特派員黃惠玲／芝加哥報導
許多華裔民眾出席了20日晚間瑞柏市議會的「為劉憶佳默哀」。(Arista提供)
許多華裔民眾出席了20日晚間瑞柏市議會的「為劉憶佳默哀」。(Arista提供)

芝城西郊瑞柏市市議會20日晚間在例會開始前，所有出席官員、民代以及數十位民眾，一起向在德國遇害的劉憶佳(Eva Liu)默哀，瑞柏市長斯沃利(Scott Wehrli)表示，劉憶佳是「我們社區的最佳代表」，她充滿活力、聰明善良，有著光明未來的年輕女孩遭此不幸，令人難以接受，與此同時，整個瑞柏都在哀悼早逝的劉憶佳。

沃利說，他已經與劉家父母聯繫過，並表達了哀悼和慰問。當天與會的華裔居民，不少都是教會的朋友，也有許多看著劉家雙胞胎姐妹長大的好友，大家對此噩耗深感痛心，並希望嚴懲兇手，慰藉亡靈。

參加20日哀悼會的「華裔婦女行動」(Chinese American Women in Action)主席張秀賢說，一個充滿活力的年輕生命就這樣毫無意義的消失，太令人不捨，「劉憶佳是我們的姊妹、女兒、孫女」，張秀賢說，她的死不僅讓她的家人、朋友、鄰居感到悲痛，也觸動了所有可以感受到她父母痛苦的人，她提到，瑞柏以及其他地方的華裔社區，都對這位年輕聰明的女孩被殘忍殺害，感到震驚與悲傷。

劉憶佳與家人一起參加的瑞柏活水福音教會，日前也在教堂禮拜儀式上悼念了她，劉憶佳是該教會的小組成員，教堂牧師張馬克(Mark Zhang，音譯)說，哀痛很難用言語表達，「一個家庭遇此困難時刻，整個教會都感同身受」。

此外，為籌措資金為劉憶佳討回司法公道，並將其遺體運送回美，受害者雙胞胎姊姊劉思佳(Alice Liu)在GoFundMe網站發起眾籌，網址：https://gofund.me/33813246。如支票捐款，支票抬頭：Alice Liu，郵寄地址：PO Box 9161，Aurora, IL 60598；轉帳捐款Zelle帳戶：[email protected] (Alice Liu)。

華裔 支票 芝城

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