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伊州長將簽新法 PPP詐騙起訴期延長至10年

特派員黃惠玲／芝加哥報導

新冠疫情造成數以萬計的美國人病亡、經濟與商業不振，聯邦政府為了協助民眾度過難關啟動的資金救助，卻不幸成有心人士騙取目標。繼拜登總統去年8月簽署相關法案，將欺詐聯邦「薪資保護計畫貸款」(Paycheck Protection Program，簡稱PPP貸款)的起訴期，從5年延長到10年後，伊利諾州州長普立茲克也將簽署一項法案，對此類犯罪提出刑事訴訟時效延長到10年。

根據美聯社最近一項分析，全國遭騙子詐走的新救援資金超過2.8億元；而被浪費或濫用的經費，更高達1230億，占掉政府迄今發放4.2兆元救助金的10％，隨著針對這類騙局的數千向調查仍在持續進行，估計最終因為詐騙而面臨刑事指控的人數，將比目前2230人還更多。

拜登去年簽署的法案，鎖定通過「新冠經濟傷害災難貸款」(COVID-19 Economic Injury Disaster Loan Program)以及PPP貸款等計畫，來騙取聯邦補助金的人，該法給予聯邦加倍的時間來起訴詐騙資金者。

伊州的新法與聯邦類似，該州對此類的犯罪起訴期將延長到10年，該法案將所有疫情期間的失業詐欺行為，都包括在控罪範圍內。

普立茲克發言人說，州長主張那些利用全球流行病掠奪最需要生存資源者的個人，應該承擔全部責任。

就在兩個月前，芝加哥公園管理局六名官員已經辭職，另有五名工作人員正在接受一項PPP貸款詐欺的內部調查，並面臨紀律處分；庫克郡書記官馬丁內茲(Iris Martinez)的48名員工，也因涉及PPP貸款詐騙被解雇或辭職。

今年1月，一項調查發現，大量的PPP貸款都流向芝加哥一處地址，其中芝城西區一間男子收容所，更收到多達66筆的PPP支票，總額為140萬元。一項暴力預防項目的負責人告訴調查人員，PPP詐欺所得很多都被用來購買槍枝，導致疫情期間槍枝氾濫。

為何PPP貸款會成為詐騙份子熱衷行騙的項目？原因在於此補助監管寬鬆，申請也沒有那麼嚴格，因此讓不肖份子有機會鑽漏洞。

貸款 詐騙 疫情

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