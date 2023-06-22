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庫克郡府逾50員工 涉詐領PPP新冠補助

記者黃曉文／綜合報導
庫克郡法院書記官辦公室數十名員工，涉嫌詐領PPP補助。(SBA官網)
庫克郡法院書記官辦公室數十名員工，涉嫌詐領PPP補助。(SBA官網)

庫克郡法院書記官(clerk of court)辦公室的48名員工涉嫌詐領新冠補助，其他機構的六名員工也被發現涉嫌詐領救助計畫。

疫情設立的「薪資保護計畫貸款」(Paycheck Protection Program，簡稱PPP貸款)，提供可寬恕貸款，以幫助陷入困境的企業，在新冠病毒大流行的前兩年(2020年，2021年)得以繼續營業。該計畫的大部分貸款都被免除，這代表企業者不必償還他們獲得的任何PPP貸款。

法院書記官馬丁內茲 (Iris Martinez)表示，她理解公眾對她的辦公室的信任的必要性，「我不能忍受任何員工為了個人利益而犧牲納稅人的利益，向銀行機構提供虛假篡改的資訊。這些人破壞了旨在拯救美國企業的政府計畫。」

涉案員工已經「不再為該辦公室工作」，聲明未提及是被解雇或是自主請辭。

庫克郡檢察長(Inspector General)塞然諾斯基(Steven Cyranoski)4月發布的季度報告顯示，另有六名員工也涉嫌欺領貸款。

涉案者的辦公室包括：審查委員會(Cook County Board of Review) ，地產估值官(Cook County Assessor)辦公室。設施管理(facilities management)、公設辯護人(public defender)辦公室，以及秘書辦公室(Cook County Board’s secretary)。報告稱，第六起案件的紀律處分正在審理中，涉及審計長(county comptroller)辦公室的一名雇員。

據報告，公設辯護人的雇員獲得了2萬元的「PPP貸款」，和 1萬元的「疫情經濟影響災難貸款」(COVID-19 Economic Impact Disaster Loan)。報告稱，該雇員在工作期間申請了一筆貸款，並承認把錢拿去買車，還用該款繳了租金與信用卡費用。

去年，庫克郡警長辦公室(sheriff's office)報告發現了十幾名囚犯參與「PPP貸款」欺詐的證據。針對辦公室內是否有僱員涉案，警長達特(Tom Dart)的發言人表示，「警長辦公室不能評論任何正在調查的案件，適當時機將會針對調查提供幫助。」

貸款 庫克 疫情

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