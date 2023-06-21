伊州府撥款 修繕美洲華裔博物館大樓

華埠博物館基金會會長鄭緯略(前左八)感謝伊州州眾議員馬靜儀(前左三)為華博館爭取到10萬元的修繕經費。 (特派員黃惠玲／攝影)

美國中西部唯一一座華裔博物館 -美洲華裔博物館，日前在芝城華埠 舉行籌款晚會，負責該博物館運作與經費籌募的華埠博物館基金會會長鄭緯略表示，華博館建物已有100多年歷史，非常需要經費進行維修；出席當晚活動的伊利諾州首位華裔州眾議員馬靜儀隨即宣布，已從州府替華博館爭取到10萬元的修繕經費，並期待這筆資金能夠拋磚引玉。

馬靜儀(右二)在華博館基金會募款晚會中，宣布從州府爭取到10萬元作為博物館修繕經費。(特派員黃惠玲／攝影)

晚會由NBC電視台的華裔演員何東瑞(Tonray Ho)主持。鄭緯略首先致詞表示，今年的活動主題是「重視過去、塑造未來」(Valuing the past,shaping our future)，華博館通過文物收藏、口述歷史收集，記錄過去華裔美國人的足跡與貢獻。塑造未來則是一大挑戰，尤其經歷新冠疫情，反亞裔仇恨犯罪加劇，導致移民社區遭受打擊。

鄭緯略接著說，隨著移民增加，亞裔人口成長，華博館希望從講述華人故事，打破亞裔刻板印象，例如目前在館內展出「中餐在美國：奮鬥與成功的故事」，就是華人移民歷史的最佳寫照之一。

此外，位於華埠23街的博物館建物，已經有120多年歷史，很需要經費進行修繕，他呼籲各界踴躍捐獻，一起為維護歷史盡心力。

鄭緯略這項呼籲迅速獲得回應，馬靜儀當場表示，她已經從州府爭取到10萬元經費，專門作為美洲華裔博物館建物維修之用，馬靜儀表示，華博館保存並推廣華裔美國人的奮鬥歷程，讓下一代了解先賢先祖的拼博血淚，是彰顯華裔對社會貢獻的最佳平台，她也會一直為社區發展以及歷史保存努力。

美洲華裔博物館基金會前會長梅素蘭(左)感謝馬靜儀大力支持華博館。(特派員黃惠玲／攝影)

晚會吸引近300嘉賓出席，當晚並由基金會前會長梅素蘭頒發「華埠博物館基金會創辦人獎」，得獎者包括何翠媚、鄭金光、羅韜、阮偉池、馬森柱，以及已故的陳錫銓；另外「社區遠見獎」得主，為捐贈博物館大樓的李秉樞。

華埠博物館基金會首任會長何翠媚(前左二)獲頒「創辦人獎」。 (特派員黃惠玲／攝影)

飛天舞集演出民族舞蹈。(特派員黃惠玲／攝影)

何翠媚為華埠博物館基金會的首任會長，她與夫婿專程從加州到芝加哥出席了晚會；第二任會長鄭金光也回憶起2008年華博館遭祝融之災，部分收藏與建物毀滅嚴重的情形，還好後來得到富地博物館(Field Museum)、芝加哥歷史博物館及社區的鼎力支持，歷經三年整修後重新開放。