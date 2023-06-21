芝城百利臨時賭場獲最終批准 夏末開業

設於芝市河北區麥蒂納廟的百利臨時賭場，已經通過伊州博弈委員會核可，將在夏末前開業。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州博弈委員會(Illinois Gaming Board)日前投票核准百利集團在芝加哥 市河北區(River North)的「麥蒂納廟」(Medinah Temple)開設臨時賭場，這處賭場將一直運營到位於河西(River West)的原芝加哥論壇報印刷廠所建造的永久性賭場完工。

百利已經針對「麥蒂納廟」內部進行大規模裝修，博弈委員會的批准意味著百利集團可以開始將老虎機、賭桌搬進該處臨時賭場，百利希望臨時賭場能夠在今夏末期開幕營業。

根據指出，在百利對設備、員工完成安置與演練後，要通過博弈委員會的檢查與批准，才能對外開放。百利董事長表示，麥蒂納廟臨時賭場的大部分準備工作都已經完成，「現在終於可以把早就購置、存在倉庫的設備拿出來安裝了」。

百利表示，預計臨時賭場將在夏末開放，賭場內將包括750台老虎機、50張賭桌，該賭場占地13萬4000平方呎。

麥蒂納廟位於之市中心俄亥俄街(Ohio St.)到安大略街(Ontario St.)間的瓦伯許街(Wabash St.)上，賭場的即將開放，對附近居民並不是「好消息」，因為單一出入口的賭場，預期將為該區造成交通與治安黑暗期。

居民擔心賭場開業後，網約車、大型巴士頻繁出入，加上原本已令人頭痛的停車問題，都讓人預見街道將更為擁堵。 選區緊鄰賭場的芝加哥第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)說，百利沒有解決社區的擔憂，他指賭場應該做出更好的對策解決交通、停車等問題。

根據百利集團提出的交通分析報告，臨時賭場開業後，估計每分鐘將有四部車抵達賭場出入口，雖然該賭場沒有停車場，但報告提告附近地區有多達5000個停車空間，不過，百利沒有詳細解釋屆時會有多少可用的停車位。

「河西區鄰里」(Neighbors of River West)主席博斯卡(John Bosca)說，賭場的確會帶來社區的變化，「所以我們必須應對，盡力做到最好」，他也提到，臨時賭場將創造700個工作崗位，而且收入可以協助芝市來支付龐大的養老金，而這正是市府最需要解決的兩大議題。

百利全新賭場預計在2026年開幕，總投資達17億的該項目，將包括賭場、一座可容納3000人的劇院、沉浸式的展覽館、瀕河步道 、人行天橋，以及有500間客房的酒店大樓、一座戶外公園、露天音樂場所，還有具大型游泳池的水療中心、健身 房等，此外，還有六家餐廳、咖啡廳以美食廣場。

該賭場預計推出3400台老虎機及170張賭桌，百利公司預計該項目每年將增加6000個工作機會，包括3000多個建築工作崗位及3000個賭場永久職位。