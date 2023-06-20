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芝郊區郊慶六月節爆槍戰 23傷1死

特派員黃惠玲／芝加哥報導
位於83號公路與Honeysuckel Rose Lane交口的購物中心停車場，發生23人中槍、1死的槍擊案。(google map 截圖)
位於83號公路與Honeysuckel Rose Lane交口的購物中心停車場，發生23人中槍、1死的槍擊案。(google map 截圖)

18日凌晨一場在芝城西南郊柳樹溪市(Willowbrook)慶祝六月節(Juneteenth)的聚會，卻演變成大規模槍擊案，根據三州消防區(Tri-State Fire Protection District)負責人奧斯特蘭德(Joe Ostrander)說，這宗槍擊案有23人中槍，一人死亡。

槍擊案時間為18日午夜12時30分左右，地點在83號公路與Honeysuckel Rose Lane附近的停車場。當時有一大群人聚集在該購物中心的停車場，參加慶祝六月節活動，後來卻演變成暴力事件，警方表示，人數不詳的嫌疑人用多種槍枝向人群開槍。

警方指出，他們一直在監視這次集會，該活動大約是在17日晚間6時左右開始，警方接到附近民眾的911舉報後曾到場，但短暫停留後就離開，在聽到槍聲後，警察立即返抵現場。

目擊者Bartosz Majerczk說，不清楚為何突然發生了持續約30秒的槍戰，他估計射出有60多發子彈，「你可以看到有兩組不同人馬在互相開火」。

警方稱，有幾個人試圖逃離時受傷，其中兩人傷勢嚴重，其他傷者大部分都是擦傷，至於死者身分尚未確認。

杜佩琪郡警長辦公室目前負責主導該案的調查，一名發言人表示，他們還沒有確定責任人，也沒有人被拘留。傷者被送往杜佩琪郡、庫克郡、威爾郡等地的醫院，傷者年齡與情況還仍未清楚。

另一名目擊者Makeshia Avery說，當晚原本是慶祝六月節的活動，不明原因卻爆發槍戰，「我們一聽到槍聲就趴下了」，直到槍聲停止才敢站起身來。

警察呼籲有任何相關線索者，撥打(630)407-2000舉報。

總統拜登也對這起槍擊案在推特發表了聲明稱，「在社區慶祝六月節發生悲劇後，我們已經向州及地方領導人伸出援手」。

槍擊 警察 拜登

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