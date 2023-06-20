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伊州無證移民醫療白卡 7/1起暫停

特派員黃惠玲／芝加哥報導
移民權益團體持續爭取伊州提供無證移民健保。(「健康伊州」臉書)
移民權益團體持續爭取伊州提供無證移民健保。(「健康伊州」臉書)

持續飆漲的成本，迫使伊利諾州州長普立茲克領導的政府宣布，現行針對65歲以下無證移民提供的類白卡醫療保險(Medicaid-like)，將從7月1日起取消，同時也對65歲及以上沒有合法居留身分的移民醫療保險設限。

普立茲克在今年2月提出的預算草案中，原本計畫撥款2.2億作為該項目的經費，然而由於加入人數超出預期，導致明年延續此健保的資金，將增至11億元。

為了通過該州新財年504億的預算，普立茲克與民主黨主導的議會達成一項協議，那就是只能為無證移民的健保撥款5.5億元，同時也增設控制成本的規定，兩年多前，普立茲克曾以全美第一個提供該醫療福利的州而自豪。

白卡是一項由政府資助針對低收入個人與家庭的醫療保健計畫，主要由州府及聯邦政府共同出資，州府需根據聯邦政府的指導方針管理。聯邦法率規定，綠卡持有者、庇護者、難民以及出生在加拿大、聯邦認可的印第安部落成員均可申請取得，不過，這些個人通常必須在美國居留至少五年。

伊州是在2020年12月1日開通「65歲及以上無證移民可獲得類醫療白卡」的服務，2021年把最低年齡要求降到55歲，2022年又進一步在議會與州長支持下，擴大實施到只要年滿42歲，無論是否具有合法居留身分，均可申請上述醫療福利。

倡導無證移民醫保組織與一些民主黨籍議員，原本還在今年春季會期推動再度擴大該項目的承保年齡到19歲及以上，但此提案很快因為考慮成本而擱置。

該福利近兩年註冊人數暴增，醫療成本也隨著飆升，普立茲克因此不得不同意叫停，並承擔限制無證客類白卡醫保的政治責任。

根據伊州衛生保健與家庭服務廳數據，到今年6月7日為止，共有6萬3255人參加了該計畫，其中包括1萬4594位65歲及以上的人，還有3萬2612人的保戶年齡在42歲到54歲間。

新出爐的規定顯示，該計畫的參加人數一旦達到1萬6500人時，將停止接受65歲及以上老年人的報名。

此外，由於聯邦經費不會提供相對資金支援，因此這些保戶在接受不符合聯邦府報銷條件的醫療服務時，需自付250元的住院費，以及1000元的急診費，在醫院或手術中心門診，也要自付總費用的10%。

從2020年啟動移民類白卡到6月7日為止，伊州已花掉7.26億元，其中超過3.28億(總成本的45％)都撥給了郡縣醫療系統使用。

新的規定將從7月1日起生效，州府表示，如果已經加入該項醫保者，將可繼續獲得類白卡福利。

州府此舉遭到拉丁裔議員與移民醫療保健倡議組織的譴責，芝加哥的州眾議員崗薩雷斯(Edgar Gonzalez)說，他對州府決定感到非常失望，伊州議會拉丁裔核心小組敦促符合該計畫參加資格的無證移民，把握時間在本月底前加入計畫。

移民 白卡 伊州

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