華醫王明旭訪芝城 分享自傳電影Sight

王明旭到訪芝城，出席了電影「光明」分享會。(主辦方提供)

根據國際知名眼科醫生王明旭自傳「從黑暗到光明」(From Darkness to Sight)改編的好萊塢電影 「光明」(Sight)，即將在今年10月27日於全美播映，王明旭日前到訪芝城，分享他40年前帶著50美元與一本中英辭典到美國求學，然後成為人類靈魂之窗醫生的過程。

這場電影分享會是由浙江大學校友會、芝加哥華人 聯合基督教會聯合舉辦。這部電影耗時九年拍攝，投資了千萬資金，電影中的王明旭由加拿大華裔 演員Terry Chen飾演。

電影「Sight」以交叉回顧方式講述了王明旭的成長過程，他的父母都是醫生，文化大革命王明旭學業中斷改在歌舞團拉二胡維生，1976年中國恢復高考，他進入中國頂尖的科技大學，之後科大和中科院保送他到美國留學。他發明了羊膜隱形眼睛技術，並獲得美國專利，許多所有國家的眼科醫生都藉此技術，幫助全球約上百萬盲人恢復了視力。

王明旭說，1982年2月初，他帶著50美元、一本中英詞典、一張學生簽證到美國，取得馬里蘭大學雷射物理博士學位後，他又進入哈佛醫院和MIT攻讀聯合醫學博士。

「Sight」以被狠心繼母用硫酸燒盲雙眼的印度貧窮女孩卡佳(Kajal)揭開序幕，王明旭醫生在救治卡佳的過程中，回顧了自己的人生經歷和原生家庭、包括少年時的好友麗麗與她失明的父親的往事。這部電影在今年5月舉行的國際基督教電影「ICVM」評選上，獲得最佳影片、最佳男演員、最佳攝影和ICVM綜合大獎四項題目。

為了讓更多人看到華人故事，王明旭近期巡迴全美為電影造勢，他說，希望透過影片展現華裔的群體力量，更期望把年輕人帶回教會，讓他們明白「生命真正意義」。他表示，讓華人講好自己的故事、把聲音傳遞出去，這就是「Sight」的精髓。

王明旭也提到，他創立的非盈利視力恢復基金會(Wangfoundation.com)，迄今為止已幫助美國40多個州和55個國家的患者，特別是來自全世界貧苦地區的兒童與失明孤兒恢復視力，他也希望有更多人參與這項善舉。