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科工專和美亞健康協會聯合舉辦 家庭教育和青少年心理健康系列講座

本報芝加哥訊
科工專和美亞健康協會聯合舉辦家庭教育和青少年心理健康系列講座第四講-家校各司其職的重要性。
科工專和美亞健康協會聯合舉辦家庭教育和青少年心理健康系列講座第四講-家校各司其職的重要性。

青少年是我們未來的希望，我們應該共同努力、關注、輔助和支持他們的成長和發展。為此，科工專投入了很多精力和資源，推出了2023年的青少年系列活動，包括青少年心理健康講座，青少年社會實踐、領導力培養，青少年領袖評選等等一系列精彩活動。

由科工專和美亞健康協會合辦的青少年心理健康系列講座，按計划為每月一次。前三講關於“家長與青少年心理健康狀態評估”、“八大必備生存技能科普”和“如何設立個性化合理目標” 的內容反響熱烈，與會聽眾均表示收益良多、期待下期講座。本月即將迎來在6月25日舉辦的第四次活動——家校各司其職的重要性。本次講座由周穎博士主講，詳細內容請關注并參與這次活動，聽取專家的建議并答疑解惑。

本次活動設有網上同步會議，方便不能到現場的觀眾參與。前來現場并填寫問卷調查的聽眾，前25人都會收到美亞發放的 $25 禮物卡；網上聽眾如果參與問卷調查，注冊時所留的電子郵箱可以得到 $10 的禮物卡。會前調查鏈接： https://forms.gle/NtcFZEiSwbvg2fyM7，會后調查鏈接： https://forms.gle/nKNyBE7Z7XM79DHD8。

 

心理健康

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