科工專和美亞健康協會聯合舉辦 家庭教育和青少年心理健康系列講座
青少年是我們未來的希望，我們應該共同努力、關注、輔助和支持他們的成長和發展。為此，科工專投入了很多精力和資源，推出了2023年的青少年系列活動，包括青少年心理健康講座，青少年社會實踐、領導力培養，青少年領袖評選等等一系列精彩活動。
由科工專和美亞健康協會合辦的青少年心理健康系列講座，按計划為每月一次。前三講關於“家長與青少年心理健康狀態評估”、“八大必備生存技能科普”和“如何設立個性化合理目標” 的內容反響熱烈，與會聽眾均表示收益良多、期待下期講座。本月即將迎來在6月25日舉辦的第四次活動——家校各司其職的重要性。本次講座由周穎博士主講，詳細內容請關注并參與這次活動，聽取專家的建議并答疑解惑。
本次活動設有網上同步會議，方便不能到現場的觀眾參與。前來現場并填寫問卷調查的聽眾，前25人都會收到美亞發放的 $25 禮物卡；網上聽眾如果參與問卷調查，注冊時所留的電子郵箱可以得到 $10 的禮物卡。會前調查鏈接： https://forms.gle/NtcFZEiSwbvg2fyM7，會后調查鏈接： https://forms.gle/nKNyBE7Z7XM79DHD8。
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