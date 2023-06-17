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華聯會夏令野餐活動將於 7/16 舉行

本報芝加哥訊

芝加哥地區華僑華人聯合會（華聯會）為了感謝各社團和僑胞長期以來對我們工作的大力支持和關愛，為了加強與各社團和僑胞朋友們的聯系，給大家提供一個戶外活動放松心情的機會，一個享受美食聚餐的機會，將於7月16日舉辦一年一度的夏令野餐會。 我們誠摯地邀請各位僑社朋友們及媒體朋友們參加！

活動時間：2023 年 7月 16 日(星期日）中午 12 時，地點: Thaddeus Lechowicz Woods 01 Shelter， 5901 N Central Ave, Chicago, IL 60646。華聯會常務理事會6月14日會議決定接下來半年的活動計划，其中包括芝加哥地區優秀華裔青少年評獎活動，中國國慶慶祝活動，2024年龍年春晚活動等。 華聯會將隨著工作的開展，進一步向僑社公布具體活動方案，敬請大家支持！

華聯會野餐聯系人：何達權(312) 560-5706，鄭徵（630）667-3183，丘超濂(312)731-9922，陳俊義（312）842-5818，胡曉軍(312）405-3155，汪興無（847）340-9298，王濤(847) 363-5990，張懷波（630）670-0954，何振宇(708)316-8816，劉炯玲（847）217-1688，朱萍萍(630）863-1868，陳青(312) 291-6328，梁琨(773) 551-0498，王堅 (847）452-9828，黃永深 (312)774-4518，鄺一凡(312)9271801。

大芝加哥地區華僑華人聯合會

 

芝加哥 華人 華裔

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