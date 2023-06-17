2023大芝加哥地區華裔青年領導才能大獎正式啟動

大芝加哥 地區華人 華僑聯合會(華聯會)與伊利諾伊理工大學(IIT)聯合主辦2023年度大芝加哥地區華裔 青年領袖大獎(2023 Chicago Chinese Youth Leadership Award)評選活動，即日起正式啟動。

大芝加哥地區華裔青年領袖大獎自開辦以來至今已經是第十一屆了。 此項活動目的在於激勵大芝加哥地區的華裔青少年積極參與學校、社區活動，通過志願服務幫助華人社區、社團， 并通過這些活動，培養領導才能和解決問題的能力。在社區學校講課，當助教，在自己的學校里參與組織創立俱樂部，參與公益活動等等，都是體現領導能力的證明。 此次活動旨在為華裔優秀青年提供一個展示自己的平台，通過評獎為其他華裔青年樹立學習的榜樣。

凡是高中三、四年級的華裔在校生，學習成績優秀，積極參與社區活動，志願者活動，或在社區活動、 學生組織擔任負責人的學生都有資格獲選。在線報名截止日：2023年8月10日。

選舉流程：候選人在截止日期前完成在線登記 Registration 并指定推荐學校或推荐華人社區組織，如果推荐學校或組織不在推荐組織名單里，請提供推荐學校或組織的負責人的電話及電郵。

只有推荐組織名單 Nominating Org. List中所列單位和 華聯會成員名單 CAAGC Members 中所列成員的負責人(如校長、會長或理事長等)才具備推荐資格。華聯會常務理事自動具備推荐資格。

可以先登記填表，重復登記以最后登記的內容為准，然后再准備自我介紹體現領導才能的簡曆和兩封推荐信。推荐信應由推荐者通過電子郵件在截止日期前寄到組委會的郵箱([email protected])

作為初選，每個學校或組織可推荐5-7人給組委會。獲獎者共分為三個等級。一等獎(3到5名，頒發大獎證書和獎品)和二等獎(頒發優秀獎證書和獎品)共10名獲獎人將由三位特邀評委評出。 三等獎(頒發鼓勵獎證書)在確認了申請者提交的資料內容和推荐單位及推荐人的資格后由組委會確認。 所有申請人只有出席頒獎儀式者才有獲獎資格。

最后在2023年10月的頒獎儀式上宣布獲獎者名單并頒獎。有關評獎的最新內容會在活動官網(http://caagc.org)上隨時更新。華聯會是此項活動的創始組織。伊州理工大學作為芝加哥當地的知名大學自2021年起與華聯會簽約，在未來十年里與華聯會共同合作、推動此項活動。

有關報名的詳細要求及表格將在近期發布。2023 大芝加哥地區華裔青年領袖才能大獎組委會，組委會主席：鄭徵 孫賢和教授，總干事：王堅，組委會秘書長：郝志鵬，副總干事： 王炎 張懷波 畢躍玲 陳瀟，組委會成員：何達權 (312)560-5706，孫賢和 (630)936-6442，鄭徵 (630)667-3183，王堅 (847)452-9828，郝志鵬 (224)628-9330，王炎(847)620-9597，張懷波(630)670-0954，畢躍玲 (630)267-1050，陳瀟 (317)529-5562，何振宇(708)316-8816，汪興無(847)340-9298，熊英 (630)915-6484。