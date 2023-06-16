我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨州運送非法移民 律師：不違憲 實則政治秀

習近平將會見比爾蓋茲 近年首次接見外資企業家

巴勒特國際節 3太子領軍遊行 客家鄉親歌舞美食吸睛

芝加哥訊
中西部客家同鄉會在巴勒特市國際文化藝術節受到歡迎。(中西部客家同鄉會提供)
中西部客家同鄉會在巴勒特市國際文化藝術節受到歡迎。(中西部客家同鄉會提供)

中西部客家鄉會日前參與芝城西北郊巴勒特市(Bartlett)文化委員會舉辦的「國際文化藝術節」活動，鄉親們推出三太子領軍的遊行隊伍，還設置了大受歡迎的書法及客家美食攤位，成功將台灣傳統文化讓更多人認識。

連續兩天的盛會由第一天的遊行揭開序幕，客家會邀請了由台裔第二代組成的福爾摩沙青年文化大使FASCA三位男孩，穿上三太子服飾領軍，帶著揮舞各國國旗的隊伍進場。

駐芝台北經文處處長姜森(左三)與中西部客家同鄉會，一起出席了巴勒特市國際文化藝術...
駐芝台北經文處處長姜森(左三)與中西部客家同鄉會，一起出席了巴勒特市國際文化藝術節。(中西部客家同鄉會提供)

巴勒特市市長華勒斯Kevin Wallace首先用客語向觀眾們問候，他特別讚揚巴勒特市文化委員會盡心盡力用音樂、文化推動社區各族群融合；駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森、組長舒俞敬、芝加哥僑教中心副主任黃士聰等人，都出席了在巴勒特市蘋果園公園(Apple Orchard Park )舉辦的這場熱鬧活動。

姜森致詞時說，感謝巴勒特市文化委員會，在每年的國際文化藝術節邀請中西部客家同鄉會參與，並長期在社區中宣揚「台灣」及「客家」文化。

中西部客家同鄉會參與巴勒特市一年一度的國際文化藝術節。(中西部客家同鄉會提供)
中西部客家同鄉會參與巴勒特市一年一度的國際文化藝術節。(中西部客家同鄉會提供)

客家同鄉會除了在攤位中擺設台灣及客家文物用以介紹台灣和客家族群外，還有鄉親陳嘉健當衆揮毫，以精湛的書法為民眾書寫中文名字；客家會的張玉芳並特別製作了客家粽子和菜包，讓民眾品嚐。

中西部客家同鄉會在下午也演出了精彩節目，包括FASCA的三太子熱舞、洪惠麗的古箏表演、張玉芳的客家山歌、彭慧真及洪惠麗的「客家傘舞」，林俊志、邱垂洸、曾宏政、錢衡、張玉芳、彭慧真及邱美純等高聲合唱「客家本色」，其他還有彭慧真的元極舞，FASCA的阿美族山地舞。

遊行 芝加哥 書法

上一則

華府國家動物園大猩猩寶寶 命名Zahra

下一則

休士頓台商會年會 歡送羅復文

延伸閱讀

芝加哥梅氏總公所歡慶雙親節 100多人齊聚

芝加哥梅氏總公所歡慶雙親節 100多人齊聚
抓住觀眾的胃 Netflix推美食節目 開餐廳邀名廚上菜

抓住觀眾的胃 Netflix推美食節目 開餐廳邀名廚上菜
慶祝父親節 南加上百家餐廳推出美食

慶祝父親節 南加上百家餐廳推出美食
美味紅到國際 馬來西亞研究將「肉骨茶」列傳統美食遺產

美味紅到國際 馬來西亞研究將「肉骨茶」列傳統美食遺產
慶祝父親節 洛杉磯百家連鎖特色餐廳推美食

慶祝父親節 洛杉磯百家連鎖特色餐廳推美食
TJ Maxx不只賣平價服飾 美食作家愛在此店買5種食品

TJ Maxx不只賣平價服飾 美食作家愛在此店買5種食品

熱門新聞

新州律師尼洛(右)被控15年前在波士頓性侵四名女子。(美聯社)

玻璃杯DNA顯示 新州律師15年前波士頓性侵四女

2023-06-09 09:20
蒙大拿州「北京樓」獲得「美國經典獎」，東主譚錦年到芝城領獎。(特派員黃惠玲／攝影)

華裔Ellen Yin、百年中餐館北京樓 奪餐飲界奧斯卡大獎

2023-06-08 10:54
3D列印房內部。（ICON網頁）

47.5-60萬…奧斯汀3D列印新房100戶 周末開賣

2023-06-09 15:51
一隻八周大的小貴賓犬上周五在一場交易中被人搶走，華府警方呼籲民眾協助辦案，也提醒公眾注意交易安全。（華府警方提供）

買主掏槍 搶走小貴賓犬…華府警方懸賞萬元追緝

2023-06-15 14:29
大量魚群死於德州墨西哥沿岸海灘。（取自麥金）

成千上萬死魚沖上德州海灘 驚悚現象原因是為何

2023-06-10 20:35
3D列印房內部。（ICON網頁）

機械臂3D打印住宅社區敢住嗎？ 德州本周開賣

2023-06-08 21:08

超人氣

更多 >
不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」
美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷
俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他
打點5個地方 讓房子賣更高價

打點5個地方 讓房子賣更高價
他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居