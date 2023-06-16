巴勒特國際節 3太子領軍遊行 客家鄉親歌舞美食吸睛

中西部客家同鄉會在巴勒特市國際文化藝術節受到歡迎。(中西部客家同鄉會提供)

中西部客家鄉會日前參與芝城西北郊巴勒特市(Bartlett)文化委員會舉辦的「國際文化藝術節」活動，鄉親們推出三太子領軍的遊行 隊伍，還設置了大受歡迎的書法 及客家美食攤位，成功將台灣傳統文化讓更多人認識。

連續兩天的盛會由第一天的遊行揭開序幕，客家會邀請了由台裔第二代組成的福爾摩沙青年文化大使FASCA三位男孩，穿上三太子服飾領軍，帶著揮舞各國國旗的隊伍進場。

駐芝台北經文處處長姜森(左三)與中西部客家同鄉會，一起出席了巴勒特市國際文化藝術節。(中西部客家同鄉會提供)

巴勒特市市長華勒斯Kevin Wallace首先用客語向觀眾們問候，他特別讚揚巴勒特市文化委員會盡心盡力用音樂、文化推動社區各族群融合；駐芝加哥 台北經濟文化辦事處處長姜森、組長舒俞敬、芝加哥僑教中心副主任黃士聰等人，都出席了在巴勒特市蘋果園公園(Apple Orchard Park )舉辦的這場熱鬧活動。

姜森致詞時說，感謝巴勒特市文化委員會，在每年的國際文化藝術節邀請中西部客家同鄉會參與，並長期在社區中宣揚「台灣」及「客家」文化。

中西部客家同鄉會參與巴勒特市一年一度的國際文化藝術節。(中西部客家同鄉會提供)

客家同鄉會除了在攤位中擺設台灣及客家文物用以介紹台灣和客家族群外，還有鄉親陳嘉健當衆揮毫，以精湛的書法為民眾書寫中文名字；客家會的張玉芳並特別製作了客家粽子和菜包，讓民眾品嚐。

中西部客家同鄉會在下午也演出了精彩節目，包括FASCA的三太子熱舞、洪惠麗的古箏表演、張玉芳的客家山歌、彭慧真及洪惠麗的「客家傘舞」，林俊志、邱垂洸、曾宏政、錢衡、張玉芳、彭慧真及邱美純等高聲合唱「客家本色」，其他還有彭慧真的元極舞，FASCA的阿美族山地舞。