草坪變棕色… 連兩月少雨 芝乾旱近歷史紀錄

芝加哥連續兩個月缺乏降雨，許多草地都轉成黃色。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 連續4月、5月都缺乏降雨，使該市成為有史以來最乾燥5月的第四名，這種接近歷史記錄的乾旱，引起許多園藝、景觀管理或喜愛綠色植物的人擔心。

根據美國乾旱監測中心指出，伊利諾州中部與東北部的大部分地區，今年正處於「中度乾旱」之中。歐海爾機場 的氣象站數據，從5月1日到現在，該區降雨量只有1.64吋；伊州 氣候學家福特(Trent Ford)說，今年的雨量比往年同期低了3到4吋。

中途機場(Midway Airport)的天氣又比歐海爾更乾燥， 到6月12日為止，降雨量只有0.6吋，福特說，這是從1928年有紀錄以來最乾旱的一次。福特表示，唯一慶幸的是這種乾旱紀錄出現在5月，如果7月這樣乾旱的話，影響程度將大幅提高。他指出，假使6月剩下的時間裡，降雨可以保持平均雨量，「情況可能會好轉」。

通常4月的降雨將帶來5月的花卉盛開，格西馬尼花園中心(Gethsemane Garden Center)的園藝師拉爾森(Holly Larson)說，今年沒有4月或5月的陣雨，所以現在還能看到鮮花開放「我很驚訝」。

她說，最近很多顧客都來詢問，為什麼他們的樹木、灌木都呈現枯死趨勢？「這都是雨量不足的緣故，現在地面十分乾旱，這幾天下的一點雨沒有起到任何作用，因為這些水分只停留在土壤頂部。」

因為乾旱而頻頻給樹木、植物澆更多水的做法正確嗎？拉爾森建議「慢慢澆水，從根部往下澆」，她也建議為植物添加木屑保護根部，讓水分不會太快流失。

芝市洪堡公園區(Humboldt Park)的園藝公司Fiore園藝師羅德理格斯(Jenna Rodriguez)說，現在最常接到客戶抱怨草坪變成黃色、棕色。

有些人會說，「也許應該為草地施肥」，但她表示這不是好主意，「因為在乾旱的情況下，施肥作用不大」，她也提到，今年苗圃、花園花在灌溉、澆水方面的費用特別高。