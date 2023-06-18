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春季網球公開賽成功舉辦　混雙冠軍董飛、王波 男雙冠軍則由Kevin和Mike獲得

本報芝加哥訊
春季網球公開賽成功舉辦，混雙冠軍董飛、王波，男雙冠軍則由 Kevin 和 Mike 獲得。
春季網球公開賽成功舉辦，混雙冠軍董飛、王波，男雙冠軍則由 Kevin 和 Mike 獲得。

芝加哥 Glenbrook Racquet Club（網球俱樂部） 張子浩教練、陶培根教練等發起和組織舉辦的春季網球公開賽於日前在北郊 Glenbrook North High School 網球場舉行。當天有超過50位網球愛好者參加了比賽及球友聚會。此次賽事只進行了男子雙打和混合雙打項目，比賽分10組同時開賽，并由這次賽事組織者、Glenbrook Racquet Club 網球俱樂部教練張子浩宣佈比賽正式開始，選手們經過激烈角逐決出勝負，混合雙打冠軍由王波、董飛獲得，而男雙冠軍則由 Kevin 和 Mike 獲得，賽事圓滿結束后，由贊助商桃源集團董事長陶培根先生分別向獲勝者頒發獎金。

張子浩教練表示，他們已是第 5 次舉辦網球賽，他感謝所有參賽者積極參與，他也代表參賽者感謝桃源集團董事長陶培根先生不僅提供贊助，還親自參賽以及在球友的技術上的指導。同時張教練也感謝同為贊助商的 Leon Chen 對本屆賽事的贊助。他強調，這次網球賽在桃源集團董事長陶培根先生和 Chen先生兩位成功企業家全力贊助下，使得這場春季網球公開賽和娛樂健身球友聚會成功圓滿！陶先生也是 Glenbrook Racquet Club 的教練之一，他也感謝每一位參賽者和志願者的積極參與，他表示，如果您或您的孩子想上網球課，可以聯系陶先生微信（WeChat ID:taos8888）或張子浩教練。

當天除男雙和混雙網球賽外，也是球友們娛樂健身、以球會友的好日子。他們旨在增強身心健康和以球會友，活躍文化娛樂生活，推廣社交友誼。主辦方當天還在賽事結束后為大家准備了豐富美食，除了各式燒烤肉外，還有餃子、肉夾饃、打鹵面、雞絲涼面、羊肉串、烤肉等各種美食和飲料，讓大家共享美食和度過了一個美好時光。

桃源集團是一家綜合性金融服務集團公司，旗下擁有桃源保險、桃源會計和桃源投資等公司，提供多項綜合性金融服務。在芝加哥、紐約和洛杉磯都有辦公室。詳情請看下面的鏈接: https://www.taosglobalgroup.com/?p=desccn。

贊助商桃源集團創辦人陶培根（左）向男雙冠軍 Kevin 和 Mike 頒發獎金。
贊助商桃源集團創辦人陶培根（左）向男雙冠軍 Kevin 和 Mike 頒發獎金。
出席網球公開賽參賽者全體合照。
出席網球公開賽參賽者全體合照。
以球會友娛樂健身網球友聚會現場豐富美食 。
以球會友娛樂健身網球友聚會現場豐富美食 。
Glenbrook North High School 網球場10個小組同時開賽...
Glenbrook North High School 網球場10個小組同時開賽。
贊助商桃源集團創辦人陶培根（右）向混合雙打冠軍組合王波、董飛頒發獎金。
贊助商桃源集團創辦人陶培根（右）向混合雙打冠軍組合王波、董飛頒發獎金。
主辦方當天為大家准備的豐富美食，圖為燒烤牛排、肉串。
主辦方當天為大家准備的豐富美食，圖為燒烤牛排、肉串。

美食 健身 芝加哥

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